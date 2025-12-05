Secondo quanto riferito a TMW Radio dall'ex calciatore Massimo Orlando, fra Napoli e Juventus a pagare dazio maggiormente in caso di sconfitta sarebbero i bianconeri. Intanto stando alle parole dell'ex calciatore Massimo Mauro i partenopei partirebbero favoriti.

Orlando: 'I bianconeri hanno tutto da perdere rispetto al Napoli, che può anche pareggiare'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio del big match di domenica sera fra Napoli e Juventus: "Ha tutto da perdere la Juve rispetto al Napoli, che può anche pareggiare.

Se la Juve dovesse perdere, andrebbe a otto punti dalla prima e cominciano a essere tanti. E rischia anche il quarto posto. E' vero che poi hai Yildiz e Conceicao che qualcosa ti danno, però hai da recuperare terreno sulle altre, che sono tante. Ma ha la chance, visto che è fuori nel Napoli anche Lobotka".

Orlando ha poi analizzato un'altra grande partita che andrà in scena in questo week-end, quella fra Inter e Como: l'ex calciatore ha quindi osservato come di San Siro potrebbe rappresentare un crocevia significativo per entrambe le formazioni. A suo giudizio, un’eventuale vittoria della formazione di Fabregas contribuirebbe a consolidarne l’immagine di squadra in grado di competere per il titolo, mentre un successo dei nerazzurri confermerebbe la statura della formazione lombarda anche contro un avversario di alto livello.

Orlando ha previsto che l’Inter affronterà la gara adottando un atteggiamento aggressivo, con una pressione costante sulla costruzione dal basso del Como, considerata un potenziale punto di rischio per la squadra lariana. Tuttavia, ha precisato che qualora il Como riuscisse a superare la prima linea di pressing, la difesa alta dell’Inter potrebbe esporre i nerazzurri alla velocità degli attaccanti avversari, elemento in grado di incidere sul risultato.

Riguardo alla Fiorentina, l’ex calciatore ha rilevato come la squadra sia stata oggetto di contestazioni per le finali europee raggiunte ma non vinte, facendo notare che una simile frequenza di traguardi è tutt’altro che scontata. Orlando ha ricordato inoltre che le critiche furono rivolte anche all’ex Palladino e che l’assenza di una struttura societaria stabile rappresenti un ulteriore elemento di complessità.

Mauro. 'Vedo favorito il Napoli contro la Juve'

Del big match del Maradona ha parlato sul quotidiano la Stampa anche l'ex calciatore Massimo Mauro. "Vedo il Napoli favorito, credo che Conte e i giocatori stiano facendo il loro dovere nonostante assenze pesanti. La Juventus invece ha iniziato benino e poi ha dovuto cambiare allenatore: significa che, al di là dei problemi tecnici, c’era qualcosa che non andava a livello di rapporti con Tudor".