Il Milan ha inviato degli osservatori in Portogallo per seguire da vicino il giovane centrocampista brasiliano Alexsandro Amorim, classe 2005. L'occasione è stata la partita tra Estoril e Alverca. Fonti portoghesi hanno confermato l’interesse rossonero, segnalando anche la presenza di osservatori del City Football Group.

Chi è Alexsandro Amorim

Alexsandro Amorim è un centrocampista brasiliano, arrivato in Europa la scorsa estate dal Fortaleza per circa 300 mila euro. Nella partita osservata dagli emissari del Milan, nonostante la sconfitta dell’Alverca per 4-1, Amorim ha segnato il gol della bandiera con una splendida conclusione da fuori area.

Valutazione e prospettive di mercato

Il club portoghese richiede almeno 6 milioni di euro per l’80% del cartellino del giocatore. Il Fortaleza detiene il 50% dei diritti economici in caso di futura cessione. Il centrocampista è legato all’Alverca da un contratto valido fino al 2028. Oltre al Milan, sul giovane talento ci sarebbero anche il Bologna, club francesi e olandesi, oltre ai principali club portoghesi. Il prezzo del cartellino potrebbe quindi salire rapidamente.

Il Milan punta dunque i suoi radar su Amorim, valutando se affondare il colpo per assicurarsi uno dei talenti più interessanti del calcio portoghese. La concorrenza, tuttavia, è folta e agguerrita.