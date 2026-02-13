Il prossimo weekend si annuncia caldissimo non solo per il valore delle sfide, ma soprattutto per il numero di trasferte che porteranno migliaia di tifosi in giro per l’Italia. Dalla Serie A alla Serie C si prevede un esodo importante: stadi pieni, settori ospiti affollati e un clima che sa già di partite decisive.

Ad aprire il turno di Serie A (qui la classifica dei valori cambiata dopo il calciomercato), sarà questa sera Pisa-Milan, anticipo che promette intensità e grande cornice di pubblico. Ma l’attesa vera è tutta per sabato sera, quando a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, con un Meazza già annunciato tutto esaurito: una sfida che può indirizzare la stagione e che richiamerà tifosi da ogni parte del Paese.

Serie B: niente pausa dopo l'infrasettimanale

In Serie B, dopo il turno infrasettimanale riflettori puntati sulla capolista Venezia, impegnata sul campo sempre ostico del Cesena. Il Palermo ospiterà l’Entella in una gara che può pesare nella corsa playoff, mentre il Frosinone sarà atteso dalla trasferta di La Spezia. Il Monza, invece, proverà a sfruttare il fattore campo contro la Juve Stabia.

Serie C: attesa per il derby Cavese- Salernitana

In Serie C, il Vicenza capolista del girone A ospiterà l'Alcione Milano, l'Arezzo nel girone B invece riposerá (a causa dell'esclusione del Rimini). Nel girone C, cresce l’attesa per Benevento-Latina: i giallorossi sono a +8 sulle inseguitrici e devono vincere per restare davanti.

Clima rovente anche per il derby tra Cavese e Salernitana. Derby regionale pure per il Catania, impegnato a Siracusa e poi atteso mercoledì dal recupero contro il Trapani. Un weekend che può già dire molto.

Ecco di seguito i numeri dagli stadi.

Spettatori Serie A

Pisa – Milan (1.100, s.o.)

Como – Fiorentina (vietata)

Lazio – Atalanta (135, fid., no gr.org.)

Inter – Juventus (4.361, s.o.)

Udinese – Sassuolo (58)

Cremonese – Genoa (2.436, s.o.)

Parma – Verona (1.150)

Torino – Bologna (vietata)

Napoli – Roma (vietata)

Cagliari – Lecce (168)

Serie B

Modena – Carrarese (110)

Palermo – Entella (5)

Sampdoria – Padova (870, s.o.)

Catanzaro – Mantova (90)

Cesena – Venezia (251)

Bari – Südtirol (8)

Monza – Juve Stabia (15, viet.res.)

Spezia – Frosinone (42)

Empoli – Reggiana (286)

Avellino – Pescara (vietata)

Ser. C- gir A

Vicenza – Alcione M. (0)

Triestina – Novara

Dolomiti Bellunesi – Pro Vercelli

AlbinoLeffe – Arzignano (0)

Lumezzane – Giana Erminio

Trento – Pro Patria

Lecco – Vir. Verona (0)

Ospitaletto – Inter U23 (0)

Cittadella – Renate (0)

Pergolettese – Brescia (803)

Gir. B

Bra – Ascoli (70)

Guidonia – Forlì

Ravenna – Juventus U23

Livorno – Pianese

Sambenedettese – Torres

Perugia – Carpi

Pontedera – Gubbio

Vis Pesaro – Campobasso

Pineto – Ternana

Girone C

Cosenza – Audace Cerignola

Casarano – Casertana

Benevento – Latina (20)

Cavese – Salernitana (vietata)

Monopoli – Sorrento

Giugliano – Trapani

Foggia – Atalanta U23

Siracusa – Catania (vietata)

Picerno – Crotone (14)

Potenza – Altamura

Disclaimer: dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.