L'assenza di Dusan Vlahovic per l'infortunio all'adduttore della gamba sinistra sembrava poter pesare in maniera determinante per la Juventus e invece le cose non sarebbero cosi. Secondo i dati sciorinati dal giornalista Gianni Balzarini, la formazione piemontese avrebbe aumentato sensibilmente la propria media punti da quando il centravanti serbo è finito ai box.

Juventus, la media punti del club bianconero senza Vlahovic in campo si alza sensibilmente

Balzarini su Youtube ha quindi detto in merito: "Io ero abbastanza convinto che la Juventus con Vlahovic in campo nelle ultime partite avrebbe potuto segnare qualche gol in più, eppure dagli ultimi dati che ho raccolto con i miei collaboratori, ho scoperto un'altra verità.

Nelle 17 partite in cui il serbo ha giocato, la media punti della Juventus è di 1 e 52 mentre nelle 7 gare disputate senza il classe 2000, la media punti sale a 2 e 14. Ovviamente le statistiche sono leggermente sfasate perché non parliamo dello stesso numero di match a confronto, bisognerebbe aspettare altre 10 partite senza il serbo per tirare le somme in maniera precisa. Detto questo, carta canta e i numeri parlano chiaramente".

Balzarini ha proseguito: "In tutto ciò, bisogna anche dire che a segnare nel frattempo non sono stati coloro che hanno sostituito Vlahovic, vale a dire Openda e David, ma altri interpreti. Yildiz ad esempio va in rete 2 volte quando il serbo si fa male, poi si ripete a Napoli e a Pisa.

Conceicao segna con la Roma e il resto lo fanno difensori e centrocampisti. Ecco perché sono ancora convinto che con Vlahovic in campo si sarebbe andati meglio, almeno sotto l'aspetto realizzativo".

Il giornalista ha infine concluso il suo video restando sul tema Vlahovic ma parlandone in chiave mercato: "E' di queste ore la notizia che rimbalza dalla Spagna che vorrebbe il Barcellona forte sul classe 2000 per il dopo Lewandowski. La questione però riguarderebbe gennaio: la società spagnola infatti, avrebbe intenzione di prendere l'ex Fiorentina sin da gennaio, quindi a scatola chiusa rispetto al suo infortunio. Dico questo perché Vlahovic tornerà a giocare a fine marzo e quindi i blaugrana non terrebbero conto della sua condizione fisica attuale.

Se cosi fosse, si abbandonerebbe ovviamente la pista del rinnovo ma la Juventus andrebbe cosi a monetizzare col calciatore. Ovviamente con 6 mesi di contratto non potranno chiedere cifre esorbitanti, ma almeno 10/15 milioni penso che Comolli li potrà pretendere".

Juve, un calendario non semplice superato comunque senza Vlahovic

Il dato da aggiungere a quelli sciorinati da Balzarini riguarda la qualità degli avversari affrontati dalla Juventus senza Vlahovic. I bianconeri privi del proprio numero 9 titolare se la sono vista con Napoli, Bologna e Roma, uscendo con le ossa rotte solo dal Maradona.