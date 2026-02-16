Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato con toni misurati il ruolo attuale di Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e oggi dirigente bianconero, definendolo “un dirigente giovane e inesperto”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in conferenza stampa a Milano, prima dell’assemblea della Lega Serie A.

Marotta ha spiegato: “Il saluto è il minimo, ci mancherebbe, è stato un mio giocatore. È un dirigente giovane e inesperto, non mi permetto neanche di dargli consigli ma ci siamo confrontati. Quello che è successo sicuramente sono dinamiche che si verificano negli spogliatoi.

Non sta a me giudicare, valutare o fare un’analisi”.

Un episodio significativo del 2021

Nel corso della conferenza, Marotta ha richiamato un episodio significativo avvenuto durante una partita Juventus‑Inter del 2021, probabilmente l’ultima giornata di campionato. “Volevo solo ricordare un piccolo episodio riguardo al caso, coincide con una Juventus‑Inter del 2021, forse per l’ultima giornata di campionato, sul 2‑2, un rigore a favore della Juventus su palese simulazione da parte di Cuadrado, arbitro Calvarese. Successivamente, sia l’arbitro che gli organi tecnici hanno acclarato che si trattava di palese simulazione. Con quella vittoria fatta all’ultimo minuto, la Juventus conseguì la qualificazione alla Champions League che portò la bellezza di 60/70 milioni di ricavi”.

Il percorso dirigenziale di Chiellini

Giorgio Chiellini ricopre attualmente il ruolo di Director of Football Strategy della Juventus, incarico che lo vede rappresentare il club in ambito nazionale e internazionale, in particolare presso la Lega Calcio e l’Uefa. La sua nomina a consigliere FIGC nel Consiglio della Lega Serie A è avvenuta nel novembre 2025, in sostituzione di Francesco Calvo, dimostrando un rapido inserimento nei vertici istituzionali del calcio italiano.