Si accendono i riflettori sull'Estadio de La Cartuja di Siviglia, dove il 21 dicembre alle 21:00 andrà in scena Real Betis-Getafe, match valido per la 17ª giornata della Liga 2025/26. Entrambe le squadre cercheranno di allontanarsi dalle zone pericolanti della classifica, in una partita che promette emozioni, considerando le motivazioni e il talento in campo.

Le probabili formazioni di Real Betis-Getafe

Il Real Betis, guidato da un modulo 4-2-3-1, dovrebbe scendere in campo con Alvaro Valles tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Aitor Ruibal e Ricardo Rodriguez sulle fasce, mentre al centro ci saranno Marc Bartra e Natan.

A centrocampo, la cabina di regia sarà affidata a Nelson Deossa e Marc Roca. Sulla trequarti agiranno Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme, mentre Juan Hernandez sarà il terminale offensivo.

Il Getafe risponderà con un classico 4-4-2. Davanti a David Soria, la difesa sarà ancorata da Kiko e Diego Rico sugli esterni, mentre il cuore della difesa sarà formato da Abdelkabir Abqar e Domingos Duarte. A centrocampo, spazio per Juan Iglesias e Mauro Arambarri, con Djene e Alex Sancris sulle ali. In attacco, Adrian Liso e Mario Martin cercheranno di impensierire la retroguardia avversaria.

Quote di Real Betis-Getafe: andalusi favoriti

I bookmaker vedono il Real Betis favorito: William Hill quota la vittoria dei biancoverdi a 1.75, il pareggio a 3.30 e il successo del Getafe a 5.00.

Bet365 offre la vittoria del Betis a 1.70, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e la vittoria esterna del Getafe a 5.50. I numeri confermano dunque un certo ottimismo sulla possibilità che i padroni di casa possano avere la meglio, seppur la sfida rimanga aperta a colpi di scena.

Statistiche dei giocatori chiave: Antony, Juan Hernández, Juan Iglesias

Antony, in forza al Real Betis, è atteso tra i principali protagonisti.

Il 25enne brasiliano, in questa stagione, ha partecipato a 11 partite, tutte da titolare, e ha già siglato 5 reti, accompagnate da un assist. Con un totale di 940 minuti giocati, vanta una valutazione complessiva di 7.42 su La Liga. Antony è noto per la sua capacità di saltare l'uomo, con 10 dribbling riusciti su 19 tentati, e il suo apporto in fase difensiva è evidenziato dai 12 tackle effettuati.

Juan Hernández è un altro elemento fondamentale per l'attacco del Betis. Nel corso della stagione, ha accumulato 1395 minuti in 16 presenze, trovando il gol in 6 occasioni e fornendo 2 assist. Il colombiano si distingue per la sua propensione al tiro, avendo già calciato 32 volte verso la porta avversaria, di cui 13 nello specchio.

Inoltre, mantiene un buon rapporto nei duelli fisici, vincendone 71 su 164 in totale.

In casa Getafe, un occhio particolare a Juan Iglesias, pedina imprescindibile nella linea difensiva degli azulones. Il 27enne spagnolo ha giocato 15 partite, accumulando 1280 minuti. Con una valutazione di 6.77, il difensore ha dimostrato consistenza con 44 tackle e 3 blocchi difensivi. Iglesias si distingue anche per la sua presenza fisica nei duelli, vincendone 97 su 174.