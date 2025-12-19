Una sfida dal sapore particolare quella che si disputerà il 20 dicembre, alle 18:30, tra Osasuna e Alavés. Il teatro dello scontro sarà l'iconico Estadio El Sadar di Pamplona, pronto ad accogliere le due compagini per la diciassettesima giornata della Liga 2025/26. Un'occasione per Osasuna di consolidare il proprio posizionamento nella media classifica, mentre Alavés cerca punti preziosi per allontanarsi dalle zone calde.

Le probabili formazioni di Osasuna-Alavés

Osasuna dovrebbe schierarsi con un tradizionale 4-2-3-1, affidandosi a Sergio Herrera tra i pali.

La linea difensiva sarà composta da Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando e Abel Bretones. In mediana, Lucas Torro affiancherà Jon Moncayola, mentre il trio d'attacco sarà formato da Ruben Garcia, Aimar Oroz e Victor Muñoz, a supporto dell'unica punta Ante Budimir.

L'Alavés risponde con un 4-1-4-1, con Antonio Sivera in porta. La difesa vedrà in azione Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco e Victor Parada. A centrocampo, Antonio Blanco sarà il perno davanti alla difesa, mentre Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez e Abderrahman Rebbach avranno il compito di servire Lucas Boye, unica punta di ruolo.

Quote di Osasuna-Alavés: leggera preferenza per i padroni di casa

I bookmaker indicano favoritismo per Osasuna nella sfida di casa.

William Hill quota la vittoria interna a 2.25, il pareggio a 2.90 e un successo degli ospiti a 3.40. Sulla stessa lunghezza d'onda Bet365, che offre la vittoria di Osasuna a 2.20, il pari a 3.00 e la vittoria di Alavés a 3.70, confermando il leggero vantaggio dei padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ante Budimir è la punta di diamante di Osasuna.

Nonostante l'età di 34 anni, il croato rimane una minaccia costante grazie alla sua esperienza. In 15 presenze stagionali, ha segnato 4 gol con 31 tiri effettuati, di cui 15 centrando lo specchio. La sua incisività viene confermata dai due rigori che ha realizzato finora.

Rubén García, a 32 anni, continua a dare un contributo significativo nel reparto offensivo di Osasuna. In 14 presenze ha messo a segno 1 rete e fornito ben 4 assist, dimostrando visione di gioco e capacità di supporto per i compagni di squadra. Nonostante la sua versatilità, deve migliorare le realizzazioni personali, solo 7 tiri totali di cui 2 nello specchio.

Per quanto riguarda gli ospiti, l’argentino Lucas Boyé sarà l'uomo chiamato a far saltare il banco per Alavés.

Nei suoi 12 match disputati, ha realizzato 3 gol, dimostrando abilità nel gioco aereo e nei tiri dalla distanza, considerate le sue 21 conclusioni totali, 9 delle quali nello specchio.

Calebe, giovane centrocampista brasiliano di Alavés, ha mostrato una buona tenuta del centrocampo con un rating di 6.75. Anche se non ha ancora trovato la via del gol, il suo apporto in interdizione è fondamentale, avendo effettuato 19 tackle e 5 intercettazioni. La sua presenza è cruciale nel rompere il gioco avversario e nel far ripartire la manovra.