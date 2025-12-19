Real Madrid e Siviglia si preparano a darsi battaglia all'Estadio Santiago Bernabéu, il 20 dicembre alle 21:00, per la diciassettesima giornata della Liga 2025. I Blancos cercheranno di allungare la loro striscia vincente, mentre gli andalusi puntano a strappare punti preziosi in casa dei giganti spagnoli.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Siviglia

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia; Rodrygo, Güler, Tchouameni, Bellingham; Mbappé, Vinicius Junior.

Siviglia (5-3-2): Vlachodimos; Cardoso, Gudelj, Castrin, Carmona, Oso; Sow, Agoume, Mendy; Romero, Peque Fernández.

Quote di Real Madrid-Siviglia: Merengues nettamente favorite

I bookmaker vedono il Real Madrid nettamente favorito per la vittoria. William Hill offre la vittoria interna a 1.22, il pareggio a 6.00 e il successo del Siviglia a 11.00. Anche Bet365 presenta quote simili, con la vittoria degli uomini di Ancelotti a 1.20, il pareggio a 7.00 e la vittoria degli ospiti a 12.00.

Statistiche dei giocatori chiave: Bellingham, Mbappé e Vinicius Junior

Jude Bellingham si è già ritagliato un ruolo centrale nel Real Madrid. In questo campionato ha collezionato 13 presenze, con una media di 7.37. Ha dimostrato una notevole capacità offensiva con 3 gol e 3 assist nelle sue prime apparizioni. La sua agilità e visione di gioco gli consentono di influenzare notevolmente la manovra delle Merengues.

Kylian Mbappé si conferma una delle spade più affilate della Liga. Il francese, a 27 anni, è ancora la punta di diamante del reparto offensivo dei Blancos. Con una media di 7.95, non solo segna con regolarità, ma contribuisce anche con 4 assist, mostrando la sua versatilità offensiva.

Le sue 47 dribbling riusciti su 83 tentati mostrano la sua abilità nel superare gli avversari.

Vinicius Junior, con 5 gol e altrettanti assist in 17 partite, offre al Real Madrid opzioni imprevedibili sulla fascia. La sua abilità nei dribbling, sottolineata dai 37 successi su 93 tentativi, e una media di 7.26, lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. È atteso come uno dei protagonisti del match contro il Siviglia.

Giocatori da tenere d'occhio nel Siviglia

A centrocampo, Mendy ha mostrato doti difensive di rilievo con 21 tackle e 8 intercetti.

Con la sua prestanza fisica e intelligenza tattica, rappresenta un'importante risorsa per la squadra andalusa.

Giovane promessa del Siviglia, Fernández ha già segnato un gol in 12 apparizioni e potrebbe rivelarsi una carta interessante per cercare di sorprendere la difesa madridista con la sua velocità e la capacità di trarsi d'impaccio in spazi stretti.