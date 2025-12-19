Real Madrid e Siviglia si preparano a darsi battaglia all'Estadio Santiago Bernabéu, il 20 dicembre alle 21:00, per la diciassettesima giornata della Liga 2025. I Blancos cercheranno di allungare la loro striscia vincente, mentre gli andalusi puntano a strappare punti preziosi in casa dei giganti spagnoli.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Siviglia

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia; Rodrygo, Güler, Tchouameni, Bellingham; Mbappé, Vinicius Junior.

Siviglia (5-3-2): Vlachodimos; Cardoso, Gudelj, Castrin, Carmona, Oso; Sow, Agoume, Mendy; Romero, Peque Fernández.

Spain Flag
La Liga
Giornata 17
19/12/2025 21:00
Valencia
VS
Maiorca
20/12/2025 14:00
Oviedo
VS
Celta Vigo
20/12/2025 16:15
Levante
VS
Real Sociedad
20/12/2025 18:30
Osasuna
VS
Alaves
20/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Siviglia
21/12/2025 14:00
Girona
VS
Atlético Madrid
21/12/2025 16:15
Villarreal
VS
Barcellona
21/12/2025 18:30
Elche
VS
Rayo Vallecano
21/12/2025 21:00
Real Betis
VS
Getafe
22/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Espanyol

Quote di Real Madrid-Siviglia: Merengues nettamente favorite

I bookmaker vedono il Real Madrid nettamente favorito per la vittoria. William Hill offre la vittoria interna a 1.22, il pareggio a 6.00 e il successo del Siviglia a 11.00. Anche Bet365 presenta quote simili, con la vittoria degli uomini di Ancelotti a 1.20, il pareggio a 7.00 e la vittoria degli ospiti a 12.00.

Statistiche dei giocatori chiave: Bellingham, Mbappé e Vinicius Junior

Jude Bellingham si è già ritagliato un ruolo centrale nel Real Madrid. In questo campionato ha collezionato 13 presenze, con una media di 7.37. Ha dimostrato una notevole capacità offensiva con 3 gol e 3 assist nelle sue prime apparizioni. La sua agilità e visione di gioco gli consentono di influenzare notevolmente la manovra delle Merengues.

Kylian Mbappé si conferma una delle spade più affilate della Liga. Il francese, a 27 anni, è ancora la punta di diamante del reparto offensivo dei Blancos. Con una media di 7.95, non solo segna con regolarità, ma contribuisce anche con 4 assist, mostrando la sua versatilità offensiva.

Le sue 47 dribbling riusciti su 83 tentati mostrano la sua abilità nel superare gli avversari.

Vinicius Junior, con 5 gol e altrettanti assist in 17 partite, offre al Real Madrid opzioni imprevedibili sulla fascia. La sua abilità nei dribbling, sottolineata dai 37 successi su 93 tentativi, e una media di 7.26, lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. È atteso come uno dei protagonisti del match contro il Siviglia.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
17
14
1
2
49 / 20
29
43
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
17
12
3
2
34 / 16
18
39
W
L
W
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
17
10
4
3
30 / 16
14
34
W
L
L
W
W
5
Espanyol
16
9
3
4
20 / 16
4
30
W
W
W
W
L
6
Real Betis
16
6
7
3
25 / 19
6
25
D
L
W
D
D
7
Athletic Bilbao
17
7
2
8
15 / 22
-7
23
L
W
L
W
L
8
Celta Vigo
16
5
7
4
20 / 19
1
22
W
W
L
W
L
9
Siviglia
16
6
2
8
24 / 24
0
20
W
D
L
L
W
10
Getafe
16
6
2
8
13 / 18
-5
20
L
L
W
L
L
11
Elche
16
4
7
5
19 / 20
-1
19
L
W
L
D
D
12
Alaves
16
5
3
8
14 / 17
-3
18
L
W
L
L
L
13
Rayo Vallecano
16
4
6
6
13 / 16
-3
18
D
L
D
D
D
14
Maiorca
16
4
5
7
18 / 23
-5
17
W
D
D
L
W
15
Real Sociedad
16
4
4
8
20 / 24
-4
16
L
L
L
W
D
16
Osasuna
16
4
3
9
14 / 20
-6
15
L
W
D
L
L
17
Valencia
16
3
6
7
15 / 25
-10
15
L
D
D
W
D
18
Girona
16
3
6
7
15 / 30
-15
15
W
L
D
D
W
19
Oviedo
16
2
4
10
7 / 26
-19
10
L
D
L
D
L
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Giocatori da tenere d'occhio nel Siviglia

A centrocampo, Mendy ha mostrato doti difensive di rilievo con 21 tackle e 8 intercetti.

Con la sua prestanza fisica e intelligenza tattica, rappresenta un'importante risorsa per la squadra andalusa.

Giovane promessa del Siviglia, Fernández ha già segnato un gol in 12 apparizioni e potrebbe rivelarsi una carta interessante per cercare di sorprendere la difesa madridista con la sua velocità e la capacità di trarsi d'impaccio in spazi stretti.
© RIPRODUZIONE VIETATA