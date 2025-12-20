Questo sabato 20 dicembre, il campionato italiano di calcio si tinge di passione e colori, con oltre 10.000 tifosi che si mettono in viaggio per sostenere le proprie squadre in Serie A e Serie C. Le partite in programma non solo promettono emozioni in campo, ma anche un’atmosfera unica sugli spalti con prevendite importanti.

Tra le sfide di Serie A, spiccano gli incontri con la Lazio e la Cremonese, e la Juventus contro la Roma, con settori già sold out, che testimoniano la grande partecipazione dei tifosi. Anche in Serie B e Serie C, non mancano trasferte numerose, con club come il Venezia, il Palermo e la Sampdoria che vedono la partecipazione di migliaia di sostenitori lontano dalle mura amiche.

Questo quadro complessivo restituisce l’immagine più autentica del calcio italiano: uno sport che vive grazie alla partecipazione diretta dei tifosi, capaci di macinare chilometri, affrontare restrizioni e organizzarsi nonostante divieti, limitazioni territoriali o obblighi come fidelity card e settori contingentati. In un sabato pre-natalizio, con famiglie e città già immerse nell’atmosfera delle feste, oltre 10.000 persone scelgono comunque la strada, il treno o il pullman pur di esserci. È un segnale forte, che va oltre le categorie e le classifiche: dalla Serie A alla Serie C, la passione non conosce gerarchie. Numeri piccoli o grandi che siano, ogni trasferta rappresenta un atto di appartenenza, sacrificio e identità.

Ed è proprio questa costante presenza sugli spalti, anche lontano da casa, a rendere il calcio italiano ancora profondamente vivo.

Classifica delle partite con i tifosi in trasferta

Serie A : Lazio – Cremonese (545), Juventus – Roma (2.100, s.o.)

: Lazio – Cremonese (545), Juventus – Roma (2.100, s.o.) Serie B : Cesena – Juve Stabia (vietata), Frosinone – Spezia (59), Modena – Venezia (1.351), Monza – Carrarese (385), Padova – Sampdoria (1.345), Avellino – Palermo (500, s.o.), Pescara – Reggiana (vietata)

: Cesena – Juve Stabia (vietata), Frosinone – Spezia (59), Modena – Venezia (1.351), Monza – Carrarese (385), Padova – Sampdoria (1.345), Avellino – Palermo (500, s.o.), Pescara – Reggiana (vietata) Serie C – Girone A : AlbinoLeffe – Alcione M. (0), Trento – Dolomiti Bellunesi (27), Pro Patria – Renate (0), V. Verona – Lumezzane (13)

: AlbinoLeffe – Alcione M. (0), Trento – Dolomiti Bellunesi (27), Pro Patria – Renate (0), V. Verona – Lumezzane (13) Serie C – Girone B : Carpi – Guidonia (8), Torres – Arezzo (245), Livorno – Pontedera (20), Pineto – Gubbio (35), Sambenedettese – Vis Pesaro (14, fid.)

: Carpi – Guidonia (8), Torres – Arezzo (245), Livorno – Pontedera (20), Pineto – Gubbio (35), Sambenedettese – Vis Pesaro (14, fid.) Serie C – Girone C: Salernitana – Foggia (8, viet.res.), Sorrento – Picerno (63).

È importante sottolineare che i termini “s.o.” indicano settori sold out, mentre “fid.” segnala trasferte riservate ai possessori di fidelity card. Le trasferte contrassegnate da “viet.res.” sono invece vietate ai residenti nella provincia della squadra ospitante.