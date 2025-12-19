La sfida della Bundesliga tra Mainz e St. Pauli, in programma domenica 21 dicembre alle 15:30, accenderà la quindicesima giornata al Mewa Arena di Mainz. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare punti preziosi prima della pausa natalizia. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo le recenti prestazioni altalenanti, mentre gli ospiti cercheranno di invertire il trend negativo che li ha visti in difficoltà nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Mainz-St. Pauli

Il Mainz dovrebbe schierarsi con un modulo 3-2-4-1. Tra i pali, Daniel Batz, con una difesa a tre composta da Danny da Costa, Stefan Bell e Kacper Potulski.

Il centrocampo vedrà agire Sota Kawasaki e Nikolas Veratschnig nei ruoli di interni, mentre William Boeving, Lennard Maloney, Kaishu Sano e Jae-Sung Lee supporteranno in avanti Benedict Hollerbach.

Dall'altra parte, il St. Pauli si prepara a rispondere con un 3-5-2. Nikola Vasilj sarà tra i pali, protetto da Hauke Wahl, Adam Dzwigala e Karol Mets nella linea difensiva. A centrocampo, Arkadiusz Pyrka, Joel Chima Fujita, James Sands, Jackson Irvine e Louis Oppie cercheranno di dominare il possesso, mentre in attacco agiranno Martijn Kaars insieme a Mathias Pereira Lage.

Quote di Mainz-St. Pauli: vantaggio per i padroni di casa

Per i bookmaker, il Mainz parte favorito: William Hill quota la vittoria casalinga a 1.91, il pareggio a 3.20 e il successo ospite a 3.90.

Simili le cifre di Bet365, che propone il Mainz vincente a 1.95, l'X a 3.40 e l'eventuale vittoria del St. Pauli a 4.10. Una fiducia nei padroni di casa che si riflette nelle scommesse, complice anche la spinta del pubblico amico.

Le statistiche chiave: Lee Jae-Sung, Kaishu Sano e Mathias Pereira Lage

Jae-Sung Lee, coreano di 33 anni, è tra le colonne offensive del Mainz.

Ha partecipato a 12 incontri in questa stagione, offrendo costantemente dinamismo e creatività, accumulando finora 978 minuti in campo. Sebbene le sue statistiche non siano impressionanti, con soli 2 gol all'attivo e nessun assist, il suo contributo sottile e continuo in fase di costruzione del gioco è cruciale.

Kaishu Sano, centrocampista giapponese di 25 anni, è un attore fondamentale nel centrocampo del Mainz, avendo partecipato a tutte le 14 partite di campionato disponibili sinora, disputando ogni minuto possibile. Con un gol, un assist e 537 passaggi totali, Sano funge da metronomo della squadra. La sua capacità di leggere il gioco e recuperare palloni lo rende indispensabile, come dimostrano i suoi 30 intercetti stagionali.

Dal lato del St. Pauli, Mathias Pereira Lage, attaccante portoghese di 29 anni, è spesso chiamato a guidare l'attacco. Nonostante i suoi sforzi in 14 presenze, non è ancora riuscito a segnare, ma ha fornito due assist cruciali. Pereira Lage eccelle nei passaggi chiave, come evidenziato dai 20 realizzati finora, e sarà un elemento da tenere d’occhio per sconvolgere l’equilibrio della sfida.
