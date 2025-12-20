Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Carlo Nesti, a Torino si vocifererebbe con insistenza di un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla guida della Juventus. Questo però, con l'ausilio di un partner importante come Red Bulls o come Tether.

Nesti: 'Si dice che Agnelli possa rientrare nel club con l'ausilio di Tether, di un fondo arabo o di Red Bulls'

Il giornalista Carlo Nesti ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e della figura di Andrea Agnelli, ex presidente del club bianconero, ha detto: "Per quello che so, io sono rimasto fermo alla fine della squalifica di Andrea Agnelli e posso dire che sicuramente i rumors che ci sono a Torino davvero molto insistenti e le passioni, le tendenze, i desideri dei tifosi sono tutti orientati verso un suo ritorno.

Nel senso che l'ex presidente bianconero ha vinto nove scudetti consecutivi, è arrivato a due finali di Champions Champions. Certamente fino a Cristiano Ronaldo è stato impeccabile dal punto di vista della gestione, poi sappiamo che da li in poi, con lo sganciamento della Juve per occuparsi di quella che doveva essere l'alternativa alla Champions, un'avventura che non è piaciuta a nessuno, gli ultimi anni sono stati negativi".

Nesti ha poi rivelato: "Andrea Agnelli si dice che possa tornare non assolutamente all'interno di Exor, perché c'è grande inimicizia fra lui e John Elkann, non lo scopro sicuramente io, ma potrebbe acquistare la Juventus se John Elkann dovesse continuare ad avere dei grossi problemi a livello di giustizia.

Acquistarla con l'ausilio di Ardoino della Tether, oppure con un partner arabo, oppure con la Red Bull come partner. L'ultima ipotesi era quella che alla fine ci fosse una riappacificazione con Elkann, per cui rimaneva la Exor, in modo tale da non dalla storia della Juve, ovviamente la cassaforte degli Agnelli, quindi rimaneva con John Elkann però in minoranza. Questo io dico interpreto quello che è lo stato d'animo e il desiderio dei tifosi. Certo Molti si sono anche sbilanciati dicendo che è fattibile. Io fino a questo non arrivo perché è proprio recente l'intervento addirittura in video di John Elkann che ribadiva di non volere vendere la società"

Juve, i tifosi rispondono a Nesti: 'Come si fa a non volere il ritorno di un presidente cosi vincente?'

Le parole di Nesti hanno diviso il popolo internauta dei tifosi bianconeri che lo seguono: "Come si fa a non volere il ritorno di un presidente che ha vinto nove scudetti consecutivi, a fronte di un altro che ancora deve vincere il primo scudetto dopo cinque anni mi pare o poco più?" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Andrea Agnelli chi? Quello che ha portato la Juve a sfiorare il fallimento? Detto questo, la sua squalifica è una vergogna mondiale. Quando si parla di sua gestione ricordiamoci di Marotta".