Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista turco Ekrem Konur sul social X, la Juventus starebbe valutando una mossa ambiziosa per rinforzare il proprio centrocampo, individuando in Sandro Tonali il grande obiettivo di mercato. L’ex perno del Milan, oggi al Newcastle, sarebbe da tempo nel mirino della dirigenza bianconera, che ne apprezza leadership, qualità tecniche e conoscenza del campionato italiano. A frenare ogni possibile affondo, finora, è stata però la valutazione molto elevata del cartellino: una cifra vicina ai 100 milioni di euro che ha reso l’operazione proibitiva sin dalle prime fasi.

Juventus, per arrivare a Sandro Tonali Comolli sarebbe disposto a cedere Jonathan David

Proprio per superare questo ostacolo, l’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli starebbe studiando una strategia alternativa, pronta a entrare nel vivo già nei prossimi mesi. L’idea sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste economiche del club inglese e rendere l’affare più sostenibile. In quest’ottica, il nome che la dirigenza bianconera sarebbe disposta a mettere sul tavolo è quello di Jonathan David. Il centravanti canadese, arrivato a Torino con grandi aspettative, sta vivendo una stagione complicata, faticando a trovare continuità di rendimento sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Sempre secondo Konur, il Newcastle resterebbe comunque restio a privarsi di Tonali, considerato un elemento centrale nel progetto dei Magpies. Tuttavia, il club inglese non avrebbe chiuso del tutto la porta e si sarebbe detto disponibile ad aprire un tavolo di dialogo con la Juventus, valutando eventuali proposte strutturate e di prospettiva. Un segnale che lascia spazio alla diplomazia e alimenta le speranze bianconere di poter costruire un’operazione complessa ma potenzialmente decisiva per il futuro del centrocampo juventino.

Tonali, cosa porterebbe alla Juventus

Dal punto di vista tecnico e tattico, Sandro Tonali porterebbe alla Juventus intensità, equilibrio e personalità. Centrocampista moderno e completo, garantirebbe dinamismo in entrambe le fasi di gioco, unendo capacità di recupero palla a una notevole qualità nella gestione del possesso.

Tonali è abituato a giocare sotto pressione, detta i tempi della manovra con intelligenza e offre una presenza costante in fase di interdizione grazie a corsa, aggressività e senso della posizione. Inoltre, la sua leadership naturale e l’esperienza maturata tra Serie A, Premier League e competizioni europee lo renderebbero un punto di riferimento immediato nello spogliatoio bianconero, assicurandogli quel salto di qualità che tanti auspicherebbero da tempo.