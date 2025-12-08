Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha dedicato un post sul proprio account X alla vittoria del Napoli contro la Juventus e alla prova dei bianconeri definita dal cronista mediocre.

Juve, Ziliani: 'Il Napoli si è mangiato Madama e gli ha dato una lezione di gioco memorabile'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale parla del KO incassato dalla Juve ieri sera al Maradona: "Il Napoli si è mangiato Madama: memorabile lezione dei campioni d'Italia a una Juve spaventosamente mediocre e senza grinta, classe e attributi.

Privo di Anguissa, De Bruyne e Lobotka, Conte è ugualmente riuscito a mandare in campo una squadra vera, organizzata e battagliera, trascinata da un Neres stratosferico, ed ha letteralmente annichilito una Juve sempre più deludente"

Ziliani ha poi ricordato come, tre giorni prima della partita del Maradona, dopo aver ascoltato con attenzione le dichiarazioni di Luciano Spalletti al termine delle vittorie contro Bodo/Glimt in Champions League, Cagliari in campionato e Udinese in Coppa Italia, avesse scelto di esporsi pubblicamente evidenziando le parole del tecnico bianconero sui due attaccanti della Juve.

Mentre la stampa continuava a ipotizzare una Juventus schierata con David o Openda nel ruolo di centravanti, Ziliani aveva sostenuto una tesi differente, ovvero la possibile scelta di un attacco leggero composto da Yildiz e Conceição.

Una previsione che si fondava sulla scarsa considerazione che, secondo lui, Spalletti nutriva nei confronti dei due centravanti acquistati in estate da Comolli. La gara ha poi confermato la sua analisi: al Maradona la Juventus si è presentata con Yildiz schierato come prima punta; un giocatore che, pur risentendo della prestazione complessivamente negativa della squadra, è comunque riuscito a segnare un gol da vero centravanti. David e Openda, invece, sono rimasti in panchina.

Ziliani ha poi concluso ricordando come la Juventus stia nel bel mezzo di un periodo cruciale, composto da sfide delicate come quella di Bologna – e dalla successiva gara interna contro la Roma. A suo giudizio si trattava di due confronti diretti ad altissima difficoltà, ignorati nella loro rilevanza dalla maggior parte degli osservatori, ma potenzialmente decisivi per il futuro del club bianconero.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Conte si sta dimostrando il miglior tecnico della Serie A'

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione sul web: "Come sempre Ziliani, centra gli argomenti con forte anticipo ed è sempre sul pezzo, da giornalista attento e navigato! Conte sta dimostrando, con tutte le emergenze di formazione che ha avuto, di essere il più grande Mister della serie A" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Il problema era il panettone Thiago Motta, non che non ce la fanno nemmeno ad arrivare quarti a Natale".