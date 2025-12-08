La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. L'obiettivo della dirigenza bianconera in vista di gennaio è quello di rinforzare l'organico di Luciano Spalletti. Visti gli infortuni di Bremer e Gatti, Comolli sarebbe a lavoro per cercare di portare a Torino almeno un difensore centrale. Tra i calciatori seguiti con interesse dalla Vecchia Signora spicca il nome di Diego Coppola che potrebbe lasciare il Brighton.

Juve, possibile sondaggio per Coppola

Diego Coppola, prima del suo approdo in Premier League, era stato corteggiato proprio dalla Juventus che però in quella circostanza non aveva affondato il colpo.

La situazione potrebbe riproporsi a gennaio. Il club bianconero, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe infatti tornato a monitorare il difensore centrale classe 2002 che in questo primo scorcio di stagione con la maglia del Brighton ha collezionato appena 3 presenze. La Juve vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito, con un eventuale diritto di riscatto; una formula che però difficilmente verrebbe presa in considerazione dal club inglese.

Il Brighton, vorrebbe cedere il proprio difensore a titolo definitivo. Il prezzo del cartellino sarebbe stato fissato a 20 milioni di euro.

Coppola rappresenterebbe un bel colpo per la Juventus. Risulterebbe inoltre funzionale al sistema di gioco utilizzato da Luciano Spalletti.

Continua il pressing per Mendoza

Altro reparto che la dirigenza bianconera vorrebbe rinforzare a gennaio è il centrocampo. Viste le difficoltà nell'impostazione del gioco, la Juve sta sondando diversi profili per dare maggiore qualità e fantasia alla mediana. Uno dei profili che rispecchia al meglio queste caratteristiche è sicuramente Rodri Mendoza che si è ritagliato uno spazio importante in Liga con la maglia dell'Elche.

Undici presenze ed una rete per il centrocampista classe 2005 che ha già attirato l'interesse di molti top club europei tra cui la stessa Juventus. I bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza e provare ad imbastire una trattativa già per gennaio. Una trattativa che però appare difficile per due ragioni; la prima di natura economica vista la valutazione del cartellino del 20enne spagnolo che si aggira attorno ai 25 milioni, cifra che i bianconeri investirebbero solo a fronte di qualche cessione importante.

La seconda legata alla forte concorrenza del Manchester City che non avrebbe difficoltà ad accontentare le richieste dell'Elche e proporre al ragazzo un ingaggio superiore rispetto a quello eventuale della Vecchia Signora.