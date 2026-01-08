"La Juve con Spalletti vuole costruire un futuro roseo per fare in modo che si possa centrare l'obiettivo, ovvero riportare la vecchia signora il più in alto possibile nel minor tempo possibile" questo è il concetto chiave espresso da Romeo Agresti nel suo ultimo video pubblicato su Youtube. Il giornalista, restando sull'attuale tecnico dei bianconeri, ha poi aggiunto: "Luciano Spalletti sta rapidamente conquistando il mondo Juve. Sì, è lo stesso Spalletti che quando incontra una delle prime volte il board bianconero, in sintesi gli dice sostanzialmente "Fate voi l'aspetto contrattuale, decidete voi i soldi.

Io nei mesi dovrò essere bravo a dimostrare di poter fare l'allenatore della Juve e quindi guadagnarmi la riconferma".

Agresti: 'La Juventus è felice di come Spalletti stia dando un'identità alla squadra e di come la stia difendendo'

Agresti ha poi concluso il suo intervento dicendo: "A prescindere da qualsiasi tecnicismo, perché sì, la Juve ha un'opzione a suo favore per rinnovare il contratto a Spalletti, ma questa opzione non è associata alla qualificazione in Champions League, c'è la prospettiva, ma soprattutto ci sono i risultati. La Juve è felice di come Spalletti stia dando un'identità ben definita a questa squadra. La Juventus è felice di come Spalletti si sia totalmente immerso nell'oceano bianconero e stia con credibilità dando uno sviluppo a questo progetto.

La Juve è felice dell'aspetto comunicativo del toscano, quindi sommando tutti i punti con le tempistiche del caso e senza affrettarle, la strada viaggia spedita verso rinnovo. Anche perché la Juve con Spalletti sta valutando nell'immediato delle opportunità di mercato".

Juve, si lavorerebbe con Spalletti per un contratto biennale con opzione per un terzo anno aggiuntivo

In casa Juventus si starebbe effettivamente lavorando sottotraccia ma con decisione sul fronte allenatore, e le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di contatti concreti tra il club bianconero e Luciano Spalletti per il rinnovo del contratto del tecnico toscano. Un’operazione che potrebbe trovare terreno fertile anche sul piano economico, grazie alla risoluzione dell’accordo con Igor Tudor: l’allenatore croato, esonerato lo scorso ottobre, avrebbe potuto pesare a bilancio fino a giugno 2027, ma la sua uscita anticipata consentirebbe alla società di liberare risorse importanti.

Fondi che, secondo quanto filtra, potrebbero essere reinvestiti proprio su Spalletti, pronto a valutare un nuovo accordo biennale con la Juventus, corredato da un’opzione per un terzo anno aggiuntivo, a conferma della volontà reciproca di dare continuità tecnica e progettuale al nuovo corso bianconero.