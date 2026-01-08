La Juventus torna a guardare con attenzione al mercato dei grandi nomi e, al centro delle ultime indiscrezioni, spunta ancora una volta il nome di Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese del Manchester City potrebbe diventare una delle occasioni più intriganti della prossima estate, in quanto potenzialmente prendibile a parametro 0.

Stando a quanto riportato sul social X dal giornalista sportivo Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Bernardo Silva, centrocampista portoghese del Manchester City, destinato a diventare uno dei nomi più ambiti della prossima estate.

Il contratto che lega il fantasista lusitano al club inglese è infatti in scadenza a fine stagione e, al momento, non sarebbe stata ancora presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Sempre secondo Di Natale, Bernardo Silva si starebbe prendendo tutto il tempo necessario per valutare le opzioni sul tavolo. Una scelta comprensibile, considerando che un calciatore del suo calibro, qualità tecnica e palmarès difficilmente si affaccia sul mercato a parametro zero. Un’occasione rara, non solo per la Juventus, ma per numerosi top club pronti a inserirsi in una corsa che si preannuncia affollata e complessa.

Bernardo Silva può accendere l'estate: l'Arabia Saubita e il ritorno in Portogallo le opzioni sul tavolo del calciatore

Tra le alternative che potrebbero presentarsi all’orizzonte c’è anche la pista saudita. Dall’Arabia potrebbero arrivare proposte economiche di livello straordinario, potenzialmente superiori agli ingaggi percepiti finora al Manchester City, una delle società più ricche e strutturate del calcio europeo. Un fattore che, inevitabilmente, potrebbe incidere sulle valutazioni del giocatore, pur non rappresentando l’unico criterio di scelta.

Non va però trascurata nemmeno l’ipotesi di un ritorno in Portogallo. Il Benfica, club nel quale Bernardo Silva è cresciuto prima di spiccare il volo verso il calcio internazionale, avrebbe già chiesto informazioni sul suo conto.

Una soluzione dal forte valore simbolico e affettivo, seppur a condizioni economiche decisamente più contenute rispetto alle offerte provenienti dall’estero, che avrebbe ancora più fascino vista la presenza sulla panchina delle Aquile di José Mourinho. Dopo tanti anni lontano dalla sua terra, l’idea di chiudere il cerchio in patria potrebbe avere un peso speciale nelle riflessioni del centrocampista, mentre la Juventus resta alla finestra, pronta a giocarsi le proprie carte.