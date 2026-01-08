In un calciomercato invernale che finora ha faticato a decollare, la Roma sembra pronta ad accendere improvvisamente i riflettori. Dopo settimane di riflessioni e manovre sotterranee, nelle ultime ore qualcosa si starebbe muovendo in maniera concreta a Trigoria, al punto da far pensare a due operazioni capaci di scaldare un gennaio fin qui particolarmente freddo, quelle di Giacomo Raspadori e Joshua Zirzkee.

Roma, lo sfogo di Gasperini potrebbe aver accorciato drasticamente i tempi per le operazioni in entrata

Il confronto andato in scena nelle scorse ore tra Gian Piero Gasperini e la proprietà giallorossa avrebbe rappresentato un passaggio chiave.

Dal vertice sarebbe emersa una linea chiara: accelerare sul mercato per consegnare all’allenatore rinforzi immediati, funzionali e di prospettiva. Da qui l’affondo deciso su due profili ben precisi, Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee.

Per l’attaccante italiano la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura a stretto giro. Roma e Atletico Madrid, secondo quanto filtra, avrebbero già trovato un’intesa di massima sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni da esercitare nella prossima estate. Raspadori avrebbe aperto con convinzione al trasferimento nella Capitale e il suo sì definitivo potrebbe arrivare già nelle prossime ore, permettendo alla Roma di chiudere rapidamente la prima operazione.

Zirzkee, una pista concreta ma non vicina come quella che porterebbe la Roma a Raspadori

Diversa, ma comunque ben avviata, la situazione legata a Joshua Zirkzee. I contatti con il Manchester United non sarebbero ancora allo stesso livello di avanzamento rispetto a quelli per Raspadori, ma la trattativa proseguirebbe senza particolari intoppi. Non a caso, nella serata di oggi sarebbero previsti nuovi contatti tra le parti per provare a limare le distanze. Anche in questo caso la formula sarebbe quella del prestito, con diritto di riscatto da esercitare a giugno per una cifra importante: circa 38 milioni di euro.

Due operazioni complesse ma ambiziose, che raccontano la volontà della Roma di non restare ferma e di rilanciare le proprie ambizioni già a partire da gennaio.

Se le prossime ore dovessero confermare le sensazioni che arrivano da Trigoria, il mercato giallorosso è pronto a entrare finalmente nel vivo.

Gli altri movimenti in casa Roma: Dragusin piacerebbe

La Roma, una volta chiuse le trattative per l'attacco, potrebbe non fermarsi e guardare anche alla difesa: in queste ore è rimbalzato forte il nome di Radu Dragusin, centrale attualmente in forza al Tottenham in grado di ricoprire anche il ruolo di braccetto di sinistra.