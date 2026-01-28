Il giornalista Gianni Balzarini su Youtube ha fatto un riassunto di quella che sarebbe la strategia della Juventus per l'attaccante da comprare nel mercato invernale: "Non arriverà En-Nesyri, il che non significa che la Juventus non proverà a fare un altro attaccante. I dirigenti bianconeri infatti hanno provato a riallacciare i contatti per Mateta ma il Crystal Palace è fermo sulla valutazione di 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da Comolli e soci. Ecco perché alla Continassa stanno virando su Beto: l'ex Udinese risponde a quei dettami richiesti da Spalletti, vale a dire potenza fisica e stazza per impostare l'azione.

Secondo il toscano infatti, a volte servono calciatori di questo calibro per sbloccare un certo tipo di gare".

Juventus, Balzarini: 'L'Everton chiede 20 milioni per Beto, i bianconeri non vogliono impegnare cifre simili'

Balzarini è poi sceso nel dettaglio di quella che potrebbe essere la trattativa per Beto: 'L'Everton valuta l'attaccante 20 milioni di euro mentre la Juventus non vuole impegnarsi con l'obbligo di riscatto. Da quello che so, i bianconeri stanno sondando il terreno con Beto non perché l'ex Udinese debba essere l'attaccante centrale nel progetto del club, ma perché giocatori con certe caratteristiche alla Continassa mancano. Poi ovviamente qualcuno storcerà il naso ma ormai è diventata la norma criticare.

Mi è persino toccato leggere da un tifoso che Spalletti non sta facendo niente di che perché ha pareggiato contro Fiorentina, Torino, Lecce e perso col Cagliari. Peccato che nelle prime due citate il toscano era appena arrivato, col si sbaglia un rigore potenzialmente decisivo e in Sardegna si sia tirato oltre 20 volte".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Qualsiasi acquisto sarà un ripiego ma questo possiamo permetterci'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Purtroppo qualsiasi acquisto se si farà sarà criticato per il semplice motivo che è un ripiego, ma la Juventus può fare solo questo tipo di acquisto" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ciao Gianni, a proposito di Udinese io vedrei bene Davis. 190 cm e tanti muscoli, ma anche buona tecnica".