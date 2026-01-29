Negli ultimi anni il calcio italiano sta vivendo una trasformazione silenziosa ma evidente sugli spalti. Se la Serie A riesce ancora a mantenere uno standard di presenze complessivamente stabile, sostenuto dai grandi eventi e dalle piazze storiche, il quadro cambia radicalmente scendendo di categoria. In Serie B e, soprattutto, in Serie C, il numero degli spettatori è in costante calo, soprattutto se rapportato alle medie europee. Si registrano infatt stadi spesso lontani dal riempirsi e un coinvolgimento del pubblico sempre più discontinuo. Un segnale che va oltre i risultati sportivi e che chiama in causa fattori strutturali, economici e culturali.

Perché il problema non è più episodico, ma sistemico, e rischia di incidere profondamente sul futuro del movimento.

Nel prossimo weekend calcistico molte trasferte saranno vietate o fortemente limitate. Le autorità competenti hanno disposto una serie di provvedimenti restrittivi in seguito agli ultimi episodi di violenza tra tifoserie, avvenuti dentro e fuori dagli stadi nelle scorse settimane. Scontri in autostrada, tensioni e situazioni considerate ad alto rischio hanno portato a un innalzamento del livello di allerta, con conseguenti stop alla vendita dei biglietti per i settori ospiti o divieti totali di spostamento per i supporter. Una linea dura, scelta per tutelare l’ordine pubblico, che però penalizza ancora una volta i tifosi che seguono la propria squadra in modo pacifico e organizzato.

Tra le trasferte più numerose attese in questo weekend spicca quella dei tifosi del Lecce a Torino, una presenza storicamente calda e molto partecipata. Numeri importanti sono previsti anche per gli aretini, impegnati a Guidonia nel campionato di Serie C, una gara che richiama sempre un seguito consistente. Attenzione alta anche sulle trasferte delle big: Juventus e Inter che muovono migliaia di tifosi in tutta Italia, rendendo necessario un imponente piano di sicurezza, regustrano già i loro settori ospiti sold out.

Legenda: come leggere l'articolo

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Serie A

  • Lazio – Genoa
  • Pisa – Sassuolo (90)
  • Napoli – Fiorentina
  • Cagliari – Verona (168)
  • Torino – Lecce (1392)
  • Como – Atalanta (vietata)
  • Cremonese – Inter (2.436, s.o.)
  • Parma – Juventus (3.500, s.o.)
  • Udinese – Roma (vietata)
  • Bologna – Milan

Spettatori Serie B

  • Bari – Palermo
  • Avellino – Cesena (77, fid., no gr.org.)
  • Empoli – Modena
  • Südtirol – Catanzaro
  • Venezia – Carrarese
  • Entella – Frosinone (44)
  • Pescara – Mantova (91)
  • Sampdoria – Spezia
  • Reggiana – Juve Stabia (vietata)
  • Padova – Monza (75)

Ser. C - Gir. A

  • Trento – Lecco (vietata)
  • Arzignano – Triestina
  • Dolomiti Bell. – V. Verona
  • Ospitaletto – Lumezzane
  • Inter U23 – Pergolettese
  • Cittadella – AlbinoLeffe
  • Pro Patria – Vicenza
  • Pro Vercelli – Novara
  • Renate – Alcione Milano
  • Giana Erminio – Brescia

Spettatori C- gir. B

  • Guidonia – Arezzo (530)
  • Ascoli – Livorno (vietata)
  • Perugia – Ravenna (fid.)
  • Pianese – Vis Pesaro
  • Bra – Gubbio
  • Campobasso – Pontedera
  • Carpi – Sambenedettese
  • Juventus U23 – Pineto
  • Ternana – Torres

Serie C- gir. C

  • Cavese – Casarano (vietata)
  • Sorrento – Catania
  • Atalanta U23 – Benevento
  • Monopoli – Latina
  • Trapani – Altamura
  • Cosenza – Casertana
  • Siracusa – Crotone
  • Picerno – Potenza
  • Foggia – Audace Cerignola
  • Salernitana- Giugliano (5)

