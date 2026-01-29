Negli ultimi anni il calcio italiano sta vivendo una trasformazione silenziosa ma evidente sugli spalti. Se la Serie A riesce ancora a mantenere uno standard di presenze complessivamente stabile, sostenuto dai grandi eventi e dalle piazze storiche, il quadro cambia radicalmente scendendo di categoria. In Serie B e, soprattutto, in Serie C, il numero degli spettatori è in costante calo, soprattutto se rapportato alle medie europee. Si registrano infatt stadi spesso lontani dal riempirsi e un coinvolgimento del pubblico sempre più discontinuo. Un segnale che va oltre i risultati sportivi e che chiama in causa fattori strutturali, economici e culturali.

Perché il problema non è più episodico, ma sistemico, e rischia di incidere profondamente sul futuro del movimento.

Nel prossimo weekend calcistico molte trasferte saranno vietate o fortemente limitate. Le autorità competenti hanno disposto una serie di provvedimenti restrittivi in seguito agli ultimi episodi di violenza tra tifoserie, avvenuti dentro e fuori dagli stadi nelle scorse settimane. Scontri in autostrada, tensioni e situazioni considerate ad alto rischio hanno portato a un innalzamento del livello di allerta, con conseguenti stop alla vendita dei biglietti per i settori ospiti o divieti totali di spostamento per i supporter. Una linea dura, scelta per tutelare l’ordine pubblico, che però penalizza ancora una volta i tifosi che seguono la propria squadra in modo pacifico e organizzato.

Tra le trasferte più numerose attese in questo weekend spicca quella dei tifosi del Lecce a Torino, una presenza storicamente calda e molto partecipata. Numeri importanti sono previsti anche per gli aretini, impegnati a Guidonia nel campionato di Serie C, una gara che richiama sempre un seguito consistente. Attenzione alta anche sulle trasferte delle big: Juventus e Inter che muovono migliaia di tifosi in tutta Italia, rendendo necessario un imponente piano di sicurezza, regustrano già i loro settori ospiti sold out.

Legenda: come leggere l'articolo

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Serie A

Lazio – Genoa

Pisa – Sassuolo (90)

Napoli – Fiorentina

Cagliari – Verona (168)

Torino – Lecce (1392)

Como – Atalanta (vietata)

Cremonese – Inter (2.436, s.o.)

Parma – Juventus (3.500, s.o.)

Udinese – Roma (vietata)

Bologna – Milan

Spettatori Serie B

Bari – Palermo

Avellino – Cesena (77, fid., no gr.org.)

Empoli – Modena

Südtirol – Catanzaro

Venezia – Carrarese

Entella – Frosinone (44)

Pescara – Mantova (91)

Sampdoria – Spezia

Reggiana – Juve Stabia (vietata)

Padova – Monza (75)

Ser. C - Gir. A

Trento – Lecco (vietata)

Arzignano – Triestina

Dolomiti Bell. – V. Verona

Ospitaletto – Lumezzane

Inter U23 – Pergolettese

Cittadella – AlbinoLeffe

Pro Patria – Vicenza

Pro Vercelli – Novara

Renate – Alcione Milano

Giana Erminio – Brescia

Spettatori C- gir. B

Guidonia – Arezzo (530)

Ascoli – Livorno (vietata)

Perugia – Ravenna (fid.)

Pianese – Vis Pesaro

Bra – Gubbio

Campobasso – Pontedera

Carpi – Sambenedettese

Juventus U23 – Pineto

Ternana – Torres

Serie C- gir. C

Cavese – Casarano (vietata)

Sorrento – Catania

Atalanta U23 – Benevento

Monopoli – Latina

Trapani – Altamura

Cosenza – Casertana

Siracusa – Crotone

Picerno – Potenza

Foggia – Audace Cerignola

Salernitana- Giugliano (5)

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.