Negli ultimi anni il calcio italiano sta vivendo una trasformazione silenziosa ma evidente sugli spalti. Se la Serie A riesce ancora a mantenere uno standard di presenze complessivamente stabile, sostenuto dai grandi eventi e dalle piazze storiche, il quadro cambia radicalmente scendendo di categoria. In Serie B e, soprattutto, in Serie C, il numero degli spettatori è in costante calo, soprattutto se rapportato alle medie europee. Si registrano infatt stadi spesso lontani dal riempirsi e un coinvolgimento del pubblico sempre più discontinuo. Un segnale che va oltre i risultati sportivi e che chiama in causa fattori strutturali, economici e culturali.
Perché il problema non è più episodico, ma sistemico, e rischia di incidere profondamente sul futuro del movimento.
Nel prossimo weekend calcistico molte trasferte saranno vietate o fortemente limitate. Le autorità competenti hanno disposto una serie di provvedimenti restrittivi in seguito agli ultimi episodi di violenza tra tifoserie, avvenuti dentro e fuori dagli stadi nelle scorse settimane. Scontri in autostrada, tensioni e situazioni considerate ad alto rischio hanno portato a un innalzamento del livello di allerta, con conseguenti stop alla vendita dei biglietti per i settori ospiti o divieti totali di spostamento per i supporter. Una linea dura, scelta per tutelare l’ordine pubblico, che però penalizza ancora una volta i tifosi che seguono la propria squadra in modo pacifico e organizzato.
Tra le trasferte più numerose attese in questo weekend spicca quella dei tifosi del Lecce a Torino, una presenza storicamente calda e molto partecipata. Numeri importanti sono previsti anche per gli aretini, impegnati a Guidonia nel campionato di Serie C, una gara che richiama sempre un seguito consistente. Attenzione alta anche sulle trasferte delle big: Juventus e Inter che muovono migliaia di tifosi in tutta Italia, rendendo necessario un imponente piano di sicurezza, regustrano già i loro settori ospiti sold out.
Legenda: come leggere l'articolo
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club
Serie A
- Lazio – Genoa
- Pisa – Sassuolo (90)
- Napoli – Fiorentina
- Cagliari – Verona (168)
- Torino – Lecce (1392)
- Como – Atalanta (vietata)
- Cremonese – Inter (2.436, s.o.)
- Parma – Juventus (3.500, s.o.)
- Udinese – Roma (vietata)
- Bologna – Milan
Spettatori Serie B
- Bari – Palermo
- Avellino – Cesena (77, fid., no gr.org.)
- Empoli – Modena
- Südtirol – Catanzaro
- Venezia – Carrarese
- Entella – Frosinone (44)
- Pescara – Mantova (91)
- Sampdoria – Spezia
- Reggiana – Juve Stabia (vietata)
- Padova – Monza (75)
Ser. C - Gir. A
- Trento – Lecco (vietata)
- Arzignano – Triestina
- Dolomiti Bell. – V. Verona
- Ospitaletto – Lumezzane
- Inter U23 – Pergolettese
- Cittadella – AlbinoLeffe
- Pro Patria – Vicenza
- Pro Vercelli – Novara
- Renate – Alcione Milano
- Giana Erminio – Brescia
Spettatori C- gir. B
- Guidonia – Arezzo (530)
- Ascoli – Livorno (vietata)
- Perugia – Ravenna (fid.)
- Pianese – Vis Pesaro
- Bra – Gubbio
- Campobasso – Pontedera
- Carpi – Sambenedettese
- Juventus U23 – Pineto
- Ternana – Torres
Serie C- gir. C
- Cavese – Casarano (vietata)
- Sorrento – Catania
- Atalanta U23 – Benevento
- Monopoli – Latina
- Trapani – Altamura
- Cosenza – Casertana
- Siracusa – Crotone
- Picerno – Potenza
- Foggia – Audace Cerignola
- Salernitana- Giugliano (5)
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.