La Juventus continua a lavorare sotto traccia per provare a regalare a Luciano Spalletti un rinforzo offensivo in questa complessa sessione invernale di calciomercato. Un’operazione tutt’altro che semplice, sia per il poco tempo a disposizione sia per il budget esiguo che la società piemontese può permettersi di investire. Per questo, alla Continassa si valuterebbero anche opzioni last minute, come quella di Beto.

Opzione Beto per lo sprint finale: soluzione last minute

Nel caso in cui le piste principali non dovessero sbloccarsi, la Juventus potrebbe ripiegare negli ultimi giorni di mercato su un nome che sarebbe stato proposto nelle ultime ore: quello di Beto.

Il centravanti della Guinea-Bissau è attualmente in forza all’Everton, dove ricopre un ruolo da comprimario e non rientra pienamente al centro del progetto tecnico. Proprio per questo motivo, una sua cessione potrebbe concretizzarsi a ridosso della chiusura del mercato, magari attraverso un prestito con diritto di riscatto, formula che rientrerebbe nei parametri economici della Juventus. Alto, potente fisicamente e dotato di una buona capacità di proteggere il pallone, Beto potrebbe offrire alla squadra di Spalletti un riferimento offensivo utile soprattutto per l’impostazione della manovra e per il lavoro sporco in area di rigore. Dal punto di vista tecnico, però, non rappresenterebbe l’identikit ideale cercato dal tecnico toscano, che preferisce attaccanti più associativi e qualitativi, ma in un mercato di gennaio fatto di compromessi anche una soluzione di questo tipo potrebbe rivelarsi funzionale.

Tentativi naufragati e sogno Kolo Muani: Juve ancora al lavoro

Prima di valutare l’opzione Beto, Comolli e Ottolini hanno comunque provato a mettere in piedi operazioni di maggiore spessore. I tentativi per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace e per Youssef En-Nesyri del Fenerbahce si sono però arenati: nel primo caso per la valutazione troppo alta del club inglese, nel secondo per le garanzie richieste dal centravanti marocchino sul futuro oltre i sei mesi di prestito. Al netto di queste difficoltà, la Juventus starebbe ora sondando il terreno per Randal Kolo Muani, attaccante francese di proprietà del PSG e attualmente in prestito al Tottenham. Un profilo che piace da tempo ai bianconeri, ma che resta estremamente complesso da raggiungere per costi e incastri burocratici negli ultimi giorni di mercato.