Il Torino è in dirittura d’arrivo per affidare la guida tecnica a Roberto D’Aversa. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno limando gli ultimi dettagli con il tecnico, classe 1975, nato a Stoccarda, che è ormai ad un passo dall’approdo in granata per sostituire Marco Baroni. Si parla di un contratto fino al termine della stagione.

Chi è Roberto D’Aversa

Lo staff e il contesto

Nel suo staff ci sarà anche Salvatore Sullo, che farà ritorno in granata dopo aver lavorato come vice di Gian Piero Ventura tra il 2011 e il 2016. La scelta di Sullo sottolinea la volontà del club di puntare su figure già integrate nel mondo Torino.

Dettagli sull’accordo

L’accordo di massima con D’Aversa è stato raggiunto e il contratto dovrebbe durare fino a giugno 2026, senza opzioni di rinnovo automatico. Nello staff è confermato il ruolo di vice per Salvatore Sullo, già noto per la sua esperienza con Ventura nel Torino. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.