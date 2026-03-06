Il weekend calcistico che si avvicina si preannuncia ricco di spostamenti per le tifoserie di tutta Italia, nonostante il turno infrasettimanale sia appena concluso. Tra Serie A, Serie B e Serie C sono infatti molte le trasferte autorizzate che porteranno migliaia di sostenitori a seguire la propria squadra lontano da casa. Alcune sfide di cartello, in particolare nei campionati maggiori, registrano numeri importanti e settori ospiti molto partecipati, segno di una passione che continua a muovere tifosi in tutta la penisola.
Allo stesso tempo, però, non mancano le limitazioni decise dalle autorità per ragioni di ordine pubblico.
In diversi casi le trasferte sono state vietate o fortemente ridotte, con settori ospiti chiusi o accessi consentiti solo con particolari restrizioni. Il risultato è un fine settimana dal doppio volto: da una parte viaggi, colori e sostegno sugli spalti, dall’altra nuovi divieti che continuano a incidere sulla presenza delle tifoserie organizzate negli stadi italiani.
Spettatori Serie A
- Napoli – Torino (105)
- Cagliari – Como (245)
- Juventus – Pisa (860, tessera, no gr. org.)
- Genoa – Roma (vietata)
- Lecce – Cremonese (145)
- Bologna – Verona (254)
Serie B
- Mantova – Juve Stabia (vietata)
- Pescara – Bari (vietata)
- Frosinone – Sampdoria (700)
- Avellino – Padova (106)
- Spezia – Monza (122)
- Südtirol – Entella (7)
- Venezia – Reggiana (413)
- Carrarese – Palermo (525)
- Catanzaro – Empoli (36)
Ser. C- girone A
- Novara – Pergolettese (18)
- Brescia – Triestina (vietata)
- Arzignano – Lecco (vietata)
- Giana Erminio – Vicenza (230)
- Inter U23 – AlbinoLeffe (5)
- Dolomiti Bell. – Ospitaletto (0)
- Trento – Virtus Verona (0)
- Pro Patria – Alcione (0)
- Pro Vercelli – Cittadella (28)
Girone B
- Forlì – Livorno
- Juventus U23 – Vis Pesaro
- Pianese – Pineto
- Carpi – Torres
- Guidonia – Sambenedettese
- Ternana – Gubbio
- Campobasso – Arezzo
- Perugia – Pontedera
- Ascoli – Ravenna
C- gir. C
- Salernitana – Latina (21)
- Catania – Casertana (vietata)
- Trapani – Crotone
- Siracusa – Giugliano
- Cosenza – Altamura
- Sorrento – Benevento
- Foggia – Potenza
- Cavese – Picerno
- Atalanta U23 – A. Cerignola
- Monopoli – Casarano
Dislaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.