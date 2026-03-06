Il weekend calcistico che si avvicina si preannuncia ricco di spostamenti per le tifoserie di tutta Italia, nonostante il turno infrasettimanale sia appena concluso. Tra Serie A, Serie B e Serie C sono infatti molte le trasferte autorizzate che porteranno migliaia di sostenitori a seguire la propria squadra lontano da casa. Alcune sfide di cartello, in particolare nei campionati maggiori, registrano numeri importanti e settori ospiti molto partecipati, segno di una passione che continua a muovere tifosi in tutta la penisola.

Allo stesso tempo, però, non mancano le limitazioni decise dalle autorità per ragioni di ordine pubblico.

In diversi casi le trasferte sono state vietate o fortemente ridotte, con settori ospiti chiusi o accessi consentiti solo con particolari restrizioni. Il risultato è un fine settimana dal doppio volto: da una parte viaggi, colori e sostegno sugli spalti, dall’altra nuovi divieti che continuano a incidere sulla presenza delle tifoserie organizzate negli stadi italiani.

Spettatori Serie A

  • Napoli – Torino (105)
  • Cagliari – Como (245)
  • Juventus – Pisa (860, tessera, no gr. org.)
  • Genoa – Roma (vietata)
  • Lecce – Cremonese (145)
  • Bologna – Verona (254)

Serie B

  • Mantova – Juve Stabia (vietata)
  • Pescara – Bari (vietata)
  • Frosinone – Sampdoria (700)
  • Avellino – Padova (106)
  • Spezia – Monza (122)
  • Südtirol – Entella (7)
  • Venezia – Reggiana (413)
  • Carrarese – Palermo (525)
  • Catanzaro – Empoli (36)

Ser. C- girone A

  • Novara – Pergolettese (18)
  • Brescia – Triestina (vietata)
  • Arzignano – Lecco (vietata)
  • Giana Erminio – Vicenza (230)
  • Inter U23 – AlbinoLeffe (5)
  • Dolomiti Bell. – Ospitaletto (0)
  • Trento – Virtus Verona (0)
  • Pro Patria – Alcione (0)
  • Pro Vercelli – Cittadella (28)

Girone B

  • Forlì – Livorno
  • Juventus U23 – Vis Pesaro
  • Pianese – Pineto
  • Carpi – Torres
  • Guidonia – Sambenedettese
  • Ternana – Gubbio
  • Campobasso – Arezzo
  • Perugia – Pontedera
  • Ascoli – Ravenna

C- gir. C

  • Salernitana – Latina (21)
  • Catania – Casertana (vietata)
  • Trapani – Crotone
  • Siracusa – Giugliano
  • Cosenza – Altamura
  • Sorrento – Benevento
  • Foggia – Potenza
  • Cavese – Picerno
  • Atalanta U23 – A. Cerignola
  • Monopoli – Casarano

Dislaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
