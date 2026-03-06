Il weekend calcistico che si avvicina si preannuncia ricco di spostamenti per le tifoserie di tutta Italia, nonostante il turno infrasettimanale sia appena concluso. Tra Serie A, Serie B e Serie C sono infatti molte le trasferte autorizzate che porteranno migliaia di sostenitori a seguire la propria squadra lontano da casa. Alcune sfide di cartello, in particolare nei campionati maggiori, registrano numeri importanti e settori ospiti molto partecipati, segno di una passione che continua a muovere tifosi in tutta la penisola.

Allo stesso tempo, però, non mancano le limitazioni decise dalle autorità per ragioni di ordine pubblico.

In diversi casi le trasferte sono state vietate o fortemente ridotte, con settori ospiti chiusi o accessi consentiti solo con particolari restrizioni. Il risultato è un fine settimana dal doppio volto: da una parte viaggi, colori e sostegno sugli spalti, dall’altra nuovi divieti che continuano a incidere sulla presenza delle tifoserie organizzate negli stadi italiani.

Spettatori Serie A

Napoli – Torino (105)

Cagliari – Como (245)

Juventus – Pisa (860, tessera, no gr. org.)

Genoa – Roma (vietata)

Lecce – Cremonese (145)

Bologna – Verona (254)

Serie B

Mantova – Juve Stabia (vietata)

Pescara – Bari (vietata)

Frosinone – Sampdoria (700)

Avellino – Padova (106)

Spezia – Monza (122)

Südtirol – Entella (7)

Venezia – Reggiana (413)

Carrarese – Palermo (525)

Catanzaro – Empoli (36)

Ser. C- girone A

Novara – Pergolettese (18)

Brescia – Triestina (vietata)

Arzignano – Lecco (vietata)

Giana Erminio – Vicenza (230)

Inter U23 – AlbinoLeffe (5)

Dolomiti Bell. – Ospitaletto (0)

Trento – Virtus Verona (0)

Pro Patria – Alcione (0)

Pro Vercelli – Cittadella (28)

Girone B

Forlì – Livorno

Juventus U23 – Vis Pesaro

Pianese – Pineto

Carpi – Torres

Guidonia – Sambenedettese

Ternana – Gubbio

Campobasso – Arezzo

Perugia – Pontedera

Ascoli – Ravenna

C- gir. C

Salernitana – Latina (21)

Catania – Casertana (vietata)

Trapani – Crotone

Siracusa – Giugliano

Cosenza – Altamura

Sorrento – Benevento

Foggia – Potenza

Cavese – Picerno

Atalanta U23 – A. Cerignola

Monopoli – Casarano

Dislaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.