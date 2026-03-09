Sara Gama è stata nominata Cavaliere della Repubblica. L'onorificenza le è stata conferita lo scorso 26 febbraio, in un incontro privato al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella, “per l’impegno profuso in campo e fuori dal campo per lo sviluppo del calcio femminile”. A distanza di qualche giorno, Gama ha commentato sui social: “Sono felice, onorata e commossa per aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal capo dello Stato”. Ha inoltre aggiunto che “il dono più grande resta per me aver potuto scambiare delle parole con la straordinaria persona, nostra guida e faro oggi più che mai, che sa accompagnarci e sospingerci con una sensibilità e attenzione difficilmente descrivibili.

Grazie presidente”.

Il riconoscimento per il calcio femminile

L’onorificenza è stata conferita al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione di un incontro privato con Sara Gama. Il riconoscimento premia il suo contributo allo sviluppo del calcio femminile, sia sul campo che fuori, in qualità di ex capitana della nazionale e attuale capo delegazione.

Il messaggio di gratitudine di Sara Gama

Sara Gama ha voluto condividere il suo sentimento di gratitudine attraverso un post su Instagram, definendo l’onorificenza “un grande dono” e sottolineando l’importanza del dialogo avuto con il Presidente Mattarella, che ha definito “nostra guida e faro”.

Il ruolo di esempio nel calcio femminile

L’onorificenza rappresenta il primo grado dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e viene conferita a cittadini che si sono distinti per meriti nel proprio ambito. Il riconoscimento a Gama sottolinea il suo ruolo di esempio nel calcio femminile italiano, sia per le sue battaglie per i diritti delle calciatrici sia per il suo impegno nel promuovere il professionismo nel massimo campionato femminile.