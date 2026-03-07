Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il profilo del difensore della Juventus Pierre Kalulu sarebbe finito nel radar di due giganti della Premier League come Manchester United e Liverpool, entrambe alla ricerca di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione. Un interesse che testimonia quanto il rendimento del classe 2000 sia stato apprezzato anche a livello internazionale, ma che allo stesso tempo rischia di aprire nuovi scenari di mercato attorno alla Juventus.

United e Liverpool osservano: Kalulu piace per fisico e versatilità

Le qualità di Kalulu sembrano adattarsi perfettamente alle esigenze del calcio inglese. Il difensore francese ha infatti dimostrato nel corso della sua carriera di possedere caratteristiche molto ricercate in Premier League: grande rapidità nello sprint, fisicità importante nei duelli e soprattutto la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato.

Centrale di difesa naturale, Kalulu può infatti agire anche da terzino destro o da braccetto in una linea a tre, offrendo così soluzioni tattiche diverse all’allenatore. Una duttilità che avrebbe convinto sia il Manchester United sia il Liverpool a monitorare attentamente la sua situazione in vista della prossima estate.

La Juventus fa muro: contratto lungo e valutazione da top

Se l’interesse della Premier League potrebbe essere reale, lo è altrettanto la volontà della Juventus di non privarsi facilmente del giocatore. Il club bianconero ha deciso di puntare su Kalulu la scorsa estate, investendo circa 15 milioni di euro per strapparlo al Milan e inserirlo nel progetto tecnico a lungo termine.

Un investimento che oggi appare pienamente giustificato anche alla luce della crescita del difensore. Non solo: la Juventus può contare su una posizione contrattuale molto solida, visto che Kalulu ha firmato un accordo valido fino al 2029. Un dettaglio tutt’altro che secondario che consente alla dirigenza di affrontare eventuali trattative da una posizione di forza.

Proprio per questo, qualora Manchester United o Liverpool decidessero di presentarsi alla porta bianconera, la richiesta potrebbe essere decisamente elevata, magari vicino ai 40 milioni di euro. Una cifra importante che riflette sia il potenziale del giocatore sia la volontà del club di cederlo soltanto di fronte a un’offerta difficile da rifiutare.