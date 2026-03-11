Il giornalista Matteo Moretto ha parlato dal canale Youtube di Fabrizio Romano della Juventus e di un profilo di un grandissimo attaccante in ottica bianconera: "Il nome di Lewandowski in questi giorni è stato accostato alla Juventus e dopo verifiche che ho fatto confermo che il club bianconero ha fatto un sondaggio per il centravanti polacco. La società piemontese vorrebbe infatti rinnovare Vlahovic e aggiungere al reparto offensivo un attaccante top da affiancare al serbo. Quindi partendo dal presupposto che un contatto c'é stato, bisogna poi sottolineare come quella per Lewandowski sia una pista estremamente complicata, quasi impossibile.

Questo perché bisognerà capire cosa vorrà fare il centravanti e non intendo solo per una questione economica ma anche per una questione di scelte di vita che vorrà fare il ragazzo".

Moretto: 'Allegri ha indicato Kean al Milan già da gennaio'

Moretto, parlando poi del Milan, ha rivelato il nome di un altro grande attaccante che potrebbe cambiare casacca in estate:" A gennaio, quando il Milan aveva già chiuso Fullkrug e quindi non aveva margini di manovra per un altro attaccante, raccontai come Allegri avrebbe volentieri puntato su Moise Kean. Un gradimento che nasce dal tecnico toscano e che confermo sia ancora presente. La società rossonera sta quindi monitorando il centravanti della Fiorentina e lo considera per l'estate.

Sicuramente bisognerà capire il prezzo che fisserà la società viola ma ci sono diversi fattori che potrebbero avvicinare Kean allo stesso Milan. Ad esempio c'é un amicizia che lega il centravanti a Leao, c'é l'apertura totale di Kean a vestire la maglia rossonera e potenzialmente di giocare la prossima Champions League. Insomma, tanti fattori che potrebbero portarci a pensare che il calciatore sarà un obiettivo del "diavolo" per giugno".

Kean, a che prezzo potrebbe partire

Seguendo le indicazioni di Moretto su Kean e il Milan, la società rossonera sarà in prima fila per l'attaccante italiano della Fiorentina. Il prezzo del suo cartellino però, potrebbe cambiare in maniera radicale: se la società viola, a oggi invischiata nella lotta per la retrocessione, dovesse andare in B, allora anche il prezzo di Kean potrebbe scendere. Se invece il club gigliato si salvasse, allora il centravanti classe 2000 potrebbe essere ceduto per una cifra vicina a quella richiesta lo scorso inverno dalla Fiorentina, circa 45 milioni di euro.