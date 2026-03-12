Il Manchester City incassa una sconfitta per 3-0 sul campo del Real Madrid, ma Pep Guardiola non si arrende. "Non avevo la sensazione che la squadra andasse male, però il risultato è un 3-0 e parla chiaro, complimenti al Madrid e martedì ci proveremo", ha dichiarato il tecnico catalano ai microfoni di Prime Video, mantenendo un barlume di speranza in vista della gara di ritorno.

Guardiola ha aggiunto: "Bisogna generare un buon entusiasmo, con la nostra gente dalla nostra parte, e sperare. È un risultato duro ma nel calcio non si sa mai". Le sue parole sottolineano la necessità di un sostegno forte da parte dei tifosi per alimentare la rimonta.

Il commento di Donnarumma

Nel post partita è intervenuto anche Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di Sky Sport: "Dovremo fare una gara completamente diversa al ritorno, ma speriamo di ribaltare questa situazione". Il portiere azzurro, che ha parato un rigore a Vinicius, ha evidenziato il ruolo fondamentale del tecnico: "Guardiola mi sta aiutando tanto in tutto, sia in campo che fuori, mi dà consigli in tutto, è un allenatore speciale perché riesce a trovare delle soluzioni inaspettate". Donnarumma ha poi lanciato un appello ai tifosi: "In casa sarà diverso, i tifosi dovranno darci una carica mai vista, solo tutti insieme possiamo fare questa rimonta".

Prospettive per il ritorno

Il 3-0 subito a Madrid complica notevolmente il cammino del City in Champions League, ma la fiducia di Guardiola e l'appello di Donnarumma puntano a creare un clima favorevole per la partita di ritorno.

Il tecnico catalano ha voluto sottolineare che, nonostante il risultato netto, la prestazione non è stata del tutto negativa, e che il calcio può riservare sorprese.

Il ritorno, in programma martedì, diventa così un appuntamento cruciale: servirà una prestazione completamente diversa, sostenuta da entusiasmo e determinazione, per provare a ribaltare il risultato.

Guardiola ha ribadito la sua visione: "Non credo che abbiamo fatto male, ma complimenti a loro. Martedì ci riproveremo". Ha aggiunto che "il 3-0 è duro, ma abbiamo ancora 90 minuti e vedremo… nel calcio tutto è possibile". Questa visione ottimistica conferma la volontà del tecnico di non arrendersi e di puntare su una reazione forte nella gara di ritorno.