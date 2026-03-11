Il giornalista Luca Momblano ha parlato su Juventibus e parlando di uno dei nomi accostati al club bianconero per la prossima estate, Marcos Senesi, ha rivelato: "Io dico che il nome di Senesi è un filo scemato nella Juve, anche a livello tecnico. Cioè, alla Continassa sembra che si stiano domandando se vale la pena rilanciare per lui. Dico questo perché sembra ci sia una sorta di mini asta internazionale per il difensore argentino, cosa che onestamente, un po' mi stupisce. Io segnalo che Senesi, anche negli studi approfonditi della Juve, è sotto valutazione e stanno capendo se vale la pena fare una seconda offerta al rialzo oppure no".

Momblano ha poi concluso il suo intervento sottolineando: "Insomma, il giocatore piace ma non incanta, questo possiamo dircelo. E' chiaro che se tu Juventus dici e pensi "Io vendo Kelly tra i 30 e 40 milioni in Premier League e prendo un parametro zero, io parto con un mercato in cui mi apro tante strade sul resto". Questa, secondo me, è la valutazione Senesi. Non è aggiungere l'argentino a Kelly, ma prenderlo al posto dell'inglese".

Senesi, tanti club sull'argentino: dal Barcellona al Chelsea fino alla Roma, le big d'Europa si muovono per lo stopper

In merito alle parole di Momblano, sembra effettivamente che il profilo di Senesi abbia catturato l'attenzione di diversi club sparsi per l'Europa.

Quello più blasonato per nome e titoli vinti sarebbe certamente il Barcellona, società di primo livello spagnolo alla ricerca di un difensore centrale forte. Anche il Chelsea e lo United avrebbero fatto dei sondaggi per il calciatore mentre in Italia la Roma di Gasperini starebbe pensando a Senesi nel caso in cui cedesse uno fra Ndicka e Mancini. Insomma, tante società per un giocatore che in estate quasi sicuramente si libererà dal Bournemouth a parametro 0.

Juventus, Pirola nel mirino dei bianconeri per la difesa

La Juventus in ogni caso guarderebbe anche ad altri profili per potenziare la difesa nella prossima stagione e secondo quanto raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur, fra questi ci sarebbe anche Lorenzo Pirola.

Il giovane stopper italiano in forza all’Olympiacos piacerebbe ma non sarà facile acquisirlo sia per la concorrenza, Milan e Amburgo fra le pretendenti, sia per il prezzo, vicino ai 30 milioni di euro.