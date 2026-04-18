Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha espresso grande soddisfazione per la vittoria della sua squadra contro il Cagliari, ponendo l'accento sul ruolo cruciale del pubblico di San Siro. Dopo il successo che ha proiettato i nerazzurri a un vantaggio di dodici punti sul Napoli, Chivu ha dichiarato con enfasi: "Nelle ultime due partite, quando hanno capito l’importanza del momento, San Siro è diventato una bolgia". Il tecnico ha sottolineato come l'atmosfera vibrante creata dai tifosi abbia fornito una spinta decisiva nei momenti più delicati e cruciali dell'incontro, contribuendo attivamente al risultato finale.

Analizzando la prestazione in campo, Chivu ha spiegato in dettaglio le dinamiche della partita: "Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà nel giro palla, cosa che ha permesso a loro di occupare bene il campo e di renderci la manovra complessa. Nella ripresa, invece, abbiamo alzato significativamente l’intensità del palleggio e delle corse, trovando maggiore fluidità. L’abbiamo sbloccata e questa squadra, quando ci riesce, si rilassa e riesce a divertirsi, esprimendo al meglio il proprio potenziale". Non è mancata una battuta ironica sull'obiettivo Champions League, precedentemente indicato come una frecciatina ai rivali: "Obiettivo Champions raggiunto? Mica tanto. Siamo contenti. Eravamo pienamente consapevoli dell’importanza della partita che stavamo affrontando".

Il valore del collettivo e la crescita costante della squadra

Chivu ha ribadito con forza l'importanza del collettivo e la capacità intrinseca della squadra di adattarsi efficacemente alle diverse fasi di gioco e alle mutevoli situazioni tattiche. Ha evidenziato come i giocatori abbiano saputo leggere i momenti cruciali e reagire con prontezza alle difficoltà emerse, in particolare dopo un primo tempo che ha presentato diverse complessità e ostacoli. L'Inter, anche grazie a scelte tattiche mirate e a un'intensità notevolmente aumentata nella seconda frazione di gioco, è riuscita a sbloccare il risultato e a gestire con determinazione e intelligenza il vantaggio acquisito fino al fischio finale, dimostrando maturità.

La squadra nerazzurra ha dimostrato negli ultimi incontri una notevole solidità e una spiccata attitudine a ottenere risultati significativi e consistenti, come confermato dalle parole di Chivu stesso. Il tecnico ha elogiato apertamente il gruppo, affermando con convinzione che "questo gruppo merita di essere difeso" e che "tutti i ragazzi sono bravi a leggere i momenti e a capire cosa fare in ogni situazione". Un focus particolare è stato dedicato al contributo essenziale dei nuovi acquisti e dei giovani talenti emergenti, tra cui spicca Pio Esposito, autore del suo primo storico gol in Serie A. Chivu ha invitato alla cautela e alla gestione delle aspettative, sottolineando l'importanza di non caricare eccessivamente di pressione i giovani promettenti: "Pio ha solo vent’anni e tutto il futuro davanti a sé" e "deve continuare a lavorare in questo modo, con umiltà e dedizione".

Grazie a una rosa ampia, profonda e profondamente competitiva, l'Inter sta evidenziando una crescita progressiva e una forte coesione interna tra i suoi elementi. Questi fattori si prospettano come elementi determinanti nella corsa ai prossimi obiettivi stagionali, consolidando ulteriormente la posizione della squadra nel panorama calcistico nazionale e internazionale.