La Serie A è tornata protagonista con la sua trentaduesima giornata, offrendo due anticipi ricchi di spunti per le zone alte e basse della classifica. Le sfide, disputate rispettivamente al Mapei Stadium e a San Siro, hanno visto l’Inter rafforzare ulteriormente la propria leadership in vetta e il Sassuolo frenare la corsa del Como, con importanti ripercussioni sia in chiave scudetto che per l'ambita qualificazione alle competizioni europee.

Il Sassuolo frena il Como: un punto nelle ultime tre gare per i lariani

Nel tardo pomeriggio, il Sassuolo ha conquistato una vittoria fondamentale superando il Como per 2-1.

I neroverdi hanno saputo indirizzare la gara già nel corso del primo tempo, grazie a un uno-due decisivo che ha spezzato l'equilibrio. Il vantaggio è arrivato con Volpato, autore di un delizioso pallonetto mancino che ha sorpreso la difesa avversaria, seguito dalla rete di Nzola, abile a finalizzare una fulminea ripartenza dei suoi. Nonostante gli sforzi, il Como ha trovato la rete solo nella ripresa con Nico Paz, ma non è riuscito a completare la rimonta, subendo una sconfitta che pesa. Per la formazione lariana, questo risultato si traduce in un solo punto raccolto nelle ultime tre uscite, un dato che complica notevolmente la rincorsa alla tanto agognata quarta posizione, mentre il Sassuolo conferma il suo momento di crescita e si allontana dalle zone più calde della classifica.

L’Inter dilaga contro il Cagliari e consolida il primato

Nel match serale, l’Inter ha rispettato pienamente i pronostici della vigilia, imponendosi con un netto 3-0 sul Cagliari. Dopo un primo tempo che ha visto le squadre affrontarsi in un equilibrio sostanziale, i nerazzurri hanno decisamente accelerato nella ripresa, mostrando tutta la loro forza offensiva. L'apertura delle marcature è arrivata grazie a Dimarco, che ha servito un assist perfetto per Thuram, il quale ha sbloccato il risultato con freddezza. Pochi minuti più tardi, è stato il turno di Barella, che ha raddoppiato con un preciso e potente tiro dal limite dell’area, non lasciando scampo al portiere avversario. A chiudere definitivamente i conti, nei minuti di recupero, è stato Zielinski, subentrato dalla panchina, con un'altra conclusione dalla distanza che ha fissato il punteggio sul 3-0.

Questo successo permette all’Inter di compiere un nuovo e importante passo verso la conquista del titolo tricolore, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica con una prestazione convincente.

Situazione di classifica: Inter a +12, Como frena la corsa europea

Con la vittoria odierna, l’Inter si porta a un significativo +12 dal Napoli, mettendo pressione sugli azzurri in vista del loro prossimo impegno. Il Cagliari, d'altra parte, resta invischiato nella delicata lotta per la salvezza, necessitando di punti preziosi nelle prossime giornate per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Como, bloccato a quota 58 punti, vede sfumare l'opportunità di avvicinarsi alla zona Champions League e mantiene la quinta posizione, con la rincorsa al quarto posto che si fa più ardua.

Il Sassuolo, grazie a questa importante vittoria casalinga, sale in nona posizione, confermando il buon momento di forma e la capacità di ottenere risultati contro squadre di alta classifica. Le prossime giornate si preannunciano decisive e cariche di tensione, sia per la corsa al titolo che per la definizione delle posizioni europee e per la lotta per la permanenza nella massima serie.