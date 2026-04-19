Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto sulla situazione di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, scegliendo di concentrarsi sulla professionalità del collega e sulla sua dedizione agli impegni di campo. Le dichiarazioni di Gasperini giungono in un periodo di intense speculazioni riguardo il futuro di Ranieri, ma il tecnico nerazzurro ha preferito non alimentare ulteriormente il dibattito, rimandando ogni valutazione e discussione al termine della stagione agonistica.

«Ranieri è concentrato sul campo, a fine campionato affronteremo tutto» ha affermato Gasperini, ponendo l'accento sulla totale focalizzazione del collega sulle prossime sfide e sugli obiettivi sportivi ancora da raggiungere.

Con queste parole, l'allenatore dell'Atalanta ha voluto riconoscere pubblicamente la serietà e la profonda dedizione di Ranieri, evitando di addentrarsi nelle numerose voci che circolano incessantemente sul futuro della panchina giallorossa.

Il rispetto e la professionalità tra tecnici

Nel corso della sua conferenza stampa, Gasperini ha voluto ribadire con forza il profondo rispetto che nutre nei confronti di Claudio Ranieri, evidenziando la sua lunga e prestigiosa carriera e la vasta esperienza accumulata nel mondo del calcio. «Ranieri è una persona di grande esperienza e serietà, il suo lavoro parla per lui» ha aggiunto Gasperini, sottolineando come, in questo momento cruciale della stagione, sia di fondamentale importanza mantenere la massima concentrazione sugli impegni sportivi imminenti e non lasciarsi distrarre da questioni esterne o da dinamiche di mercato.

La stagione calcistica è ancora nel vivo e tutte le squadre sono impegnate nella lotta per il raggiungimento dei rispettivi traguardi. Gasperini ha così voluto richiamare l'attenzione generale sulla necessità di affrontare con la massima cura e determinazione le partite che restano da giocare, posticipando ogni altra valutazione o decisione a dopo la conclusione ufficiale del campionato.

La fase cruciale della stagione

La situazione di Ranieri è attentamente monitorata nell'ambiente calcistico, ma il tecnico ha sempre mantenuto un profilo basso e riservato, privilegiando il lavoro quotidiano sul campo e la meticolosa preparazione delle partite. La Roma, sotto la guida di Ranieri, sta attraversando una fase delicata e decisiva della stagione, con impegni importanti su più fronti.

Ogni eventuale decisione sul futuro della guida tecnica verrà presa esclusivamente al termine delle competizioni in corso, quando il quadro sarà più chiaro e definito.

Il clima di rispetto reciproco tra gli allenatori e la chiara volontà di non alimentare polemiche o tensioni rappresentano un segnale estremamente positivo e importante per l'intero movimento calcistico. In questa fase, infatti, l'attenzione è rivolta principalmente ai risultati sportivi e alla dimostrazione di una impeccabile correttezza professionale, valori essenziali per la credibilità e l'integrità dello sport.