Un cambio al vertice segna una nuova era per lo Yacht Club Santo Stefano, storico sodalizio velico dell’Argentario. Alessandro Maria Rinaldi è stato infatti eletto nuovo presidente, assumendo la guida di uno dei club più rinomati della regione. Professionista affermato nel settore finanziario e velista di lunga esperienza, Rinaldi porta con sé non solo una profonda conoscenza del mondo della vela, ma anche un forte legame con la storia del club. La sua nomina, infatti, riprende una tradizione familiare significativa: il padre, Rodolfo Rinaldi, fu una figura chiave, ricoprendo il ruolo di tesoriere dal 1968 e successivamente quello di presidente dal 1983 al 1991.

Questa nuova presidenza si annuncia come un momento cruciale per il club, che si prepara a una stagione ricca di appuntamenti di rilievo internazionale.

Al fianco del neo-presidente Alessandro Maria Rinaldi, la squadra dirigenziale vedrà la vicepresidente Susanna Operamolla e il Commodoro Marco Poma. Il primo banco di prova e appuntamento di grande risonanza sotto la nuova gestione sarà la 25ª edizione dell’Argentario Sailing Week, un evento prestigioso in programma dal 24 al 28 giugno. Questa manifestazione, tappa fondamentale del circuito di vele d’epoca dell’Aive, è celebre per richiamare ogni anno nel suggestivo golfo dell’Argentario equipaggi e appassionati da ogni angolo del mondo, consolidando la reputazione del territorio come eccellenza nel panorama velico internazionale.

La continuità di una storica tradizione familiare

La scelta di Alessandro Maria Rinaldi alla presidenza rafforza ulteriormente il profondo legame tra la famiglia Rinaldi e lo Yacht Club Santo Stefano. Il padre Rodolfo, riconosciuto come una figura storica e di riferimento per il club, ha lasciato un’impronta indelebile, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo e alla crescita dell’associazione sia durante il suo mandato come tesoriere che come presidente. Oggi, con Alessandro Maria alla guida, il club si impegna a proseguire nel solco di questa prestigiosa tradizione, mirando al contempo a promuovere l’innovazione e a rafforzare la sua apertura verso scenari internazionali, mantenendo viva l'eredità e proiettandola nel futuro.

L'Argentario: un epicentro della vela internazionale

Il territorio dell’Argentario si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento indiscusso per la vela, sia a livello italiano che internazionale. Recentemente, Porto Santo Stefano ha avuto l'onore di ospitare la cerimonia di apertura della Lunga Bolina & Coastal Race, un evento che ha catalizzato l'attenzione di numerosi circoli velici e autorità locali. In questa occasione, il commodoro Alessandro Maria Rinaldi ha rivestito un ruolo chiave in veste di organizzatore, dimostrando l'impegno e la capacità organizzativa del club. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre settanta imbarcazioni, evidenziando non solo la passione per la vela ma anche un forte impegno del territorio verso la sostenibilità ambientale, attraverso iniziative dedicate al rispetto del mare e alla prevenzione femminile, con gesti simbolici che hanno arricchito il significato sportivo.

Questi appuntamenti di alto profilo non solo testimoniano la vibrante vitalità del movimento velico locale, ma sottolineano anche il ruolo centrale e propulsivo dello Yacht Club Santo Stefano nella promozione e nell'organizzazione di eventi di eccellenza nel panorama della vela.