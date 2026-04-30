La Cadillac Formula 1 si appresta a vivere un momento storico nel Circus, debuttando con una livrea speciale in occasione del Gran Premio di Miami, il suo primo appuntamento in casa sul suolo statunitense. La monoposto Mac-26, pur mantenendo la sua distintiva combinazione di colori bianco e nero, si veste a tema stelle e strisce, un chiaro omaggio all'orgoglio nazionale in vista della competizione americana.

Il design unico si manifesta nell'ala anteriore, che integra le cinquanta stelle della bandiera degli Stati Uniti, ognuna a rappresentare uno degli stati federali.

L'ala posteriore, invece, sfoggia la scritta 'USA' realizzata nei vivaci colori rosso, bianco e blu, rafforzando ulteriormente il legame con il Paese ospitante. Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor del team Cadillac, ha commentato la scelta stilistica: “La livrea speciale per il Gran Premio di Miami è una naturale evoluzione e parla senza eccessi. Essendo la nostra prima gara in casa, era fondamentale che i tifosi continuassero a riconoscere ciò che hanno imparato a conoscere. Non vedo l’ora che il pubblico la veda per la prima volta in pista”.

Un tributo all'identità americana

Questa presentazione non è solo un aggiornamento estetico, ma un vero e proprio tributo all'identità americana della scuderia e dei suoi partner.

Oltre alla vettura, anche i piloti Valtteri Bottas e Sergio Perez indosseranno tute da gara appositamente disegnate per celebrare l'appartenenza del team agli Stati Uniti. L'iniziativa ha generato grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori e i sostenitori, impazienti di assistere al debutto della Cadillac con questi colori nel weekend di Miami.

La realizzazione di questa veste grafica esclusiva è stata possibile grazie alla collaborazione con il partner principale TWG AI. Drew Cukor, presidente di TWG AI, ha evidenziato l'importanza dell'evento: “Miami rappresenta un momento significativo per il team, e siamo fieri di avere il nostro nome sulla vettura. Questa nuova livrea per la prima gara americana è più di un semplice design: è una dichiarazione di identità e di intenti.

Celebra l'eredità condivisa di due marchi americani che si uniscono, animati da una spinta incessante a superare i limiti e a innovare. Questa sinergia rende la partnership così speciale, e la livrea è un audace riflesso dell'ambizione e dello spirito lungimirante che TWG AI apporta al team”.

Significato e attesa per il debutto

La scelta di una livrea celebrativa per il Gran Premio di Miami va oltre il semplice omaggio visivo; è un messaggio profondo di appartenenza e ambizione. La presenza delle stelle e delle scritte patriottiche mira a rafforzare il legame tra la squadra, i suoi tifosi e il territorio americano, in un periodo di crescente popolarità della Formula 1 negli Stati Uniti. L'attesa per la gara è palpabile, con la Cadillac pronta a fare il suo debutto davanti al pubblico di casa, portando in pista non solo una vettura competitiva, ma anche un potente simbolo di orgoglio nazionale.

Questa livrea speciale segna, dunque, un momento cruciale per la scuderia, che aspira a lasciare un'impronta significativa non solo sul piano sportivo, ma anche nell'immaginario collettivo degli appassionati di Formula 1.