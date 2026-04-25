Dopo l'ultima settimana piena di emozioni, il calcio italiano torna in campo. Gare molto attese in Serie C dove si giocherà l'ultimo turno di campionato.
Il calcio italiano, nel weekend tra il 24 e il 27 aprile, sta dando ancora una volta una dimostrazione chiara e potente: allo stadio ci si va ancora, e ci si va con passione vera. In un’epoca in cui tutto sembra spostarsi verso lo streaming, il digitale e la fruizione “comoda” da casa, i numeri degli spettatori live raccontano una storia diversa. Raccontano di trasferte, sacrifici, organizzazione, restrizioni e, soprattutto, appartenenza.
Dalla Serie A fino alla Serie C, passando per la Serie B, emerge un quadro estremamente interessante. Non è solo una questione di numeri assoluti, ma di contesto. Ci sono partite sold out, altre con limitazioni pesanti, altre ancora con divieti o condizioni particolari che incidono fortemente sulla presenza del pubblico. Eppure, nonostante tutto questo, il dato che salta all’occhio è uno solo: la gente continua a esserci.
Spettatori serie A
- Milan – Juve (4.359, sold out)
- Napoli – Cremonese (12, divieto residenti)
- Cagliari – Atalanta (415, s. out)
- Bologna – Roma (340, divieto residenti)
- Verona – Lecce (848, tess., no gruppi organizzati)
- Torino – Inter (1.490, s. out)
- Genoa – Como (871, sold out)
- Fiorentina – Sassuolo (103)
- Lazio – Udinese (108)
- Parma- Pisa (tess., no gr. org.)
Serie B
- Avellino – Bari (500, sold out)
- Monza – Modena (502)
- Catanzaro – Spezia (vietata)
- Pescara – Juve Stabia (vietata)
- Venezia – Empoli (vietata)
- Reggiana – Palermo (1.564)
- Entella – Padova (758)
- Südtirol – Mantova 625 (s. out)
- Cesena – Sampdoria (2.400)
- Frosinone – Carrarese (75)
Spettatori Serie C- gir.A
- Triestina – Vicenza (1.705)
- Cittadella – Giana Erminio (21)
- Renate – Pro Patria (10)
- Pergolettese – Lecco 82 (tess., no gr. org.)
- Lumezzane – Virtus Verona (0)
- Inter U.23- Brescia (vietata)
- Lumezzane- V. Verona (0)
- Ospitaletto- Novara
- Alcione M.- Albinoleffe
- Dolomiti Bellunesi- Trento
Girone B
- Arezzo – Torres
- Vis Pesaro – Sambenedettese (588 sold out)
- Pontedera – Livorno (58)
- Campobasso – Ascoli (655, sold out)
- Forlì- Perugia (550)
- Gubbio- Pineto
- Guidonia- Carpi
- Juventus U.23- Bra
- Ternana- Pianese
Ser. C- gir. C
- Casertana – Giugliano (30)
- Cavese- Cosenza (vietata)
- Benevento – Cerignola (15)
- Foggia – Salernitana (porte chiuse)
- Trapani – Siracusa (vietata)
- Altamura- Casarano (85)
- Atalanta U.23- Catania (500, viet.res., s.o.)
- Crotone- Latina
- Picerno- Sorrento
- Potenza- Monopoli
Disclaimer: dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.