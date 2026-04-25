Dopo l'ultima settimana piena di emozioni, il calcio italiano torna in campo. Gare molto attese in Serie C dove si giocherà l'ultimo turno di campionato.

Il calcio italiano, nel weekend tra il 24 e il 27 aprile, sta dando ancora una volta una dimostrazione chiara e potente: allo stadio ci si va ancora, e ci si va con passione vera. In un’epoca in cui tutto sembra spostarsi verso lo streaming, il digitale e la fruizione “comoda” da casa, i numeri degli spettatori live raccontano una storia diversa. Raccontano di trasferte, sacrifici, organizzazione, restrizioni e, soprattutto, appartenenza.

Dalla Serie A fino alla Serie C, passando per la Serie B, emerge un quadro estremamente interessante. Non è solo una questione di numeri assoluti, ma di contesto. Ci sono partite sold out, altre con limitazioni pesanti, altre ancora con divieti o condizioni particolari che incidono fortemente sulla presenza del pubblico. Eppure, nonostante tutto questo, il dato che salta all’occhio è uno solo: la gente continua a esserci.

Spettatori serie A

  • Milan – Juve (4.359, sold out)
  • Napoli – Cremonese (12, divieto residenti)
  • Cagliari – Atalanta (415, s. out)
  • Bologna – Roma (340, divieto residenti)
  • Verona – Lecce (848, tess., no gruppi organizzati)
  • Torino – Inter (1.490, s. out)
  • Genoa – Como (871, sold out)
  • Fiorentina – Sassuolo (103)
  • Lazio – Udinese (108)
  • Parma- Pisa (tess., no gr. org.)

Serie B

  • Avellino – Bari (500, sold out)
  • Monza – Modena (502)
  • Catanzaro – Spezia (vietata)
  • Pescara – Juve Stabia (vietata)
  • Venezia – Empoli (vietata)
  • Reggiana – Palermo (1.564)
  • Entella – Padova (758)
  • Südtirol – Mantova 625 (s. out)
  • Cesena – Sampdoria (2.400)
  • Frosinone – Carrarese (75)

Spettatori Serie C- gir.A

  • Triestina – Vicenza (1.705)
  • Cittadella – Giana Erminio (21)
  • Renate – Pro Patria (10)
  • Pergolettese – Lecco 82 (tess., no gr. org.)
  • Lumezzane – Virtus Verona (0)
  • Inter U.23- Brescia (vietata)
  • Lumezzane- V. Verona (0)
  • Ospitaletto- Novara
  • Alcione M.- Albinoleffe
  • Dolomiti Bellunesi- Trento

Girone B

  • Arezzo – Torres
  • Vis Pesaro – Sambenedettese (588 sold out)
  • Pontedera – Livorno (58)
  • Campobasso – Ascoli (655, sold out)
  • Forlì- Perugia (550)
  • Gubbio- Pineto
  • Guidonia- Carpi
  • Juventus U.23- Bra
  • Ternana- Pianese

Ser. C- gir. C

  • Casertana – Giugliano (30)
  • Cavese- Cosenza (vietata)
  • Benevento – Cerignola (15)
  • Foggia – Salernitana (porte chiuse)
  • Trapani – Siracusa (vietata)
  • Altamura- Casarano (85)
  • Atalanta U.23- Catania (500, viet.res., s.o.)
  • Crotone- Latina
  • Picerno- Sorrento
  • Potenza- Monopoli

Disclaimer: dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
© RIPRODUZIONE VIETATA