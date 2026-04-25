Dopo l'ultima settimana piena di emozioni, il calcio italiano torna in campo. Gare molto attese in Serie C dove si giocherà l'ultimo turno di campionato.

Il calcio italiano, nel weekend tra il 24 e il 27 aprile, sta dando ancora una volta una dimostrazione chiara e potente: allo stadio ci si va ancora, e ci si va con passione vera. In un’epoca in cui tutto sembra spostarsi verso lo streaming, il digitale e la fruizione “comoda” da casa, i numeri degli spettatori live raccontano una storia diversa. Raccontano di trasferte, sacrifici, organizzazione, restrizioni e, soprattutto, appartenenza.

Dalla Serie A fino alla Serie C, passando per la Serie B, emerge un quadro estremamente interessante. Non è solo una questione di numeri assoluti, ma di contesto. Ci sono partite sold out, altre con limitazioni pesanti, altre ancora con divieti o condizioni particolari che incidono fortemente sulla presenza del pubblico. Eppure, nonostante tutto questo, il dato che salta all’occhio è uno solo: la gente continua a esserci.

Spettatori serie A

Milan – Juve (4.359, sold out)

Napoli – Cremonese (12, divieto residenti)

Cagliari – Atalanta (415, s. out)

Bologna – Roma (340, divieto residenti)

Verona – Lecce (848, tess., no gruppi organizzati)

Torino – Inter (1.490, s. out)

Genoa – Como (871, sold out)

Fiorentina – Sassuolo (103)

Lazio – Udinese (108)

Parma- Pisa (tess., no gr. org.)

Serie B

Avellino – Bari (500, sold out)

Monza – Modena (502)

Catanzaro – Spezia (vietata)

Pescara – Juve Stabia (vietata)

Venezia – Empoli (vietata)

Reggiana – Palermo (1.564)

Entella – Padova (758)

Südtirol – Mantova 625 (s. out)

Cesena – Sampdoria (2.400)

Frosinone – Carrarese (75)

Spettatori Serie C- gir.A

Triestina – Vicenza (1.705)

Cittadella – Giana Erminio (21)

Renate – Pro Patria (10)

Pergolettese – Lecco 82 (tess., no gr. org.)

Lumezzane – Virtus Verona (0)

Inter U.23- Brescia (vietata)

Lumezzane- V. Verona (0)

Ospitaletto- Novara

Alcione M.- Albinoleffe

Dolomiti Bellunesi- Trento

Girone B

Arezzo – Torres

Vis Pesaro – Sambenedettese (588 sold out)

Pontedera – Livorno (58)

Campobasso – Ascoli (655, sold out)

Forlì- Perugia (550)

Gubbio- Pineto

Guidonia- Carpi

Juventus U.23- Bra

Ternana- Pianese

Ser. C- gir. C

Casertana – Giugliano (30)

Cavese- Cosenza (vietata)

Benevento – Cerignola (15)

Foggia – Salernitana (porte chiuse)

Trapani – Siracusa (vietata)

Altamura- Casarano (85)

Atalanta U.23- Catania (500, viet.res., s.o.)

Crotone- Latina

Picerno- Sorrento

Potenza- Monopoli

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