La federazione calcistica ghanese ha ufficialmente annunciato la nomina di Carlos Queiroz come nuovo allenatore della nazionale del Ghana. Il tecnico portoghese guiderà le Black Stars in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, che sarà co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico.

Queiroz, settantatreenne con una vasta esperienza internazionale, subentra a Otto Addo, esonerato due settimane fa a seguito della sconfitta per 2-1 del Ghana contro la Germania in un'amichevole. Per il portoghese si tratta della quarta partecipazione ai Mondiali come allenatore, avendo già guidato il Portogallo nel 2010 e l'Iran nelle edizioni del 2018 e del 2022.

La federazione ha precisato che “l’allenatore Queiroz inizierà immediatamente il suo lavoro per preparare le Black Stars al torneo, che prenderà il via l’11 giugno”. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del suo contratto oltre la conclusione della competizione.

Carlos Queiroz alla guida delle Black Stars

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Carlos Queiroz ha allenato numerose nazionali, tra cui Emirati Arabi Uniti, Sud Africa (qualificandolo ai Mondiali del 2002), Colombia, Egitto, Qatar e Oman. Ha inoltre guidato club di rilievo internazionale come il Real Madrid e il Manchester United. La sua profonda conoscenza del calcio mondiale e la sua comprovata esperienza sono considerate risorse cruciali per il Ghana, che mira a ottenere risultati significativi nella prossima rassegna iridata.

Il Ghana è stato sorteggiato nel Gruppo L della Coppa del Mondo 2026, dove affronterà avversarie di calibro come Inghilterra, Croazia e Panama. La squadra farà il suo debutto nel torneo il 17 giugno contro Panama, in una partita che si disputerà a Toronto, Canada. Successivamente, le Black Stars sfideranno le altre due nazionali del girone, con l'obiettivo di superare la fase a gironi in una competizione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Le aspettative per la Coppa del Mondo 2026

La decisione di affidare la panchina a Queiroz è maturata dopo un'attenta consultazione tra il consiglio esecutivo della federazione e i principali stakeholder del calcio ghanese. Il tecnico è rinomato per la sua disciplina tattica e per la sua capacità di infondere organizzazione e alta professionalità nelle squadre che allena.

La preparazione della nazionale ghanese per il torneo inizierà senza indugi, concentrandosi sull'ottimizzazione delle prestazioni per affrontare al meglio le sfide del Gruppo L.

La federazione e i tifosi ripongono grandi aspettative nel lavoro di Queiroz, fiduciosi che la sua guida possa portare le Black Stars a essere protagoniste sul palcoscenico mondiale. L'impegno e la dedizione saranno massimi per onorare la partecipazione a un evento di tale portata, con l'ambizione di lasciare un segno nella storia del calcio ghanese.