Il mercato degli attaccanti si accende su più tavoli, con Napoli e Juventus coinvolte in due situazioni legate alle possibili uscite. Exequiel Zeballos avrebbe scelto di aspettare gli azzurri, spinto anche dal sogno di seguire le orme del suo idolo Lavezzi, mentre il Crystal Palace potrebbe diventare un alleato della Juventus nella ricerca di una sistemazione per Jonathan David. In parallelo, il Genoa deve fare i conti con l’interesse del Rennes per Vitinha mentre la Fiorentina potrebbe cedere anche Gudmundsson .

Napoli, Zeballos mette tutto in pausa: aspetta la chiamata azzurra

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X da Nicolò Schira, Exequiel Zeballos avrebbe deciso di mettere in stand-by tutte le altre proposte ricevute per aspettare il Napoli. L'ala argentina, infatti, avrebbe un desiderio molto preciso: indossare la maglia azzurra e ripercorrere, almeno idealmente, le orme di uno dei suoi grandi idoli, il “Pocho” Lavezzi. Un fattore che potrebbe quindi pesare nelle scelte del giocatore e soprattutto nelle prossime mosse della società partenopea.

Il Napoli, però, dovrebbe prima fare spazio in rosa. Il club deve infatti trovare una soluzione per Noa Lang, considerato in uscita, e solo dopo la sua cessione potrebbe concentrarsi definitivamente sull'acquisto di un altro esterno offensivo.

Sull'esterno belga resta vigile l'Atalanta, che contemporaneamente, considererebbe anche profili alternativi come Rowe del Bologna.

Juve, Crystal Palace alleato per David - la Fiorentina può cedere anche Gudmundsson

Sempre secondo Nicolò Schira, la Juventus potrebbe trovare nel Crystal Palace una possibile soluzione per Jonathan David. Il club inglese sarebbe infatti orientato a separarsi da Jean-Philippe Mateta a causa delle note divergenze contrattuali con l'attaccante francese e avrebbe individuato proprio il canadese come uno dei possibili sostituti. Per la Juventus, quindi, potrebbe aprirsi una pista interessante per monetizzare l'uscita di un centravanti che non avrebbe convinto pienamente nella prima parte della stagione.

Il possibile incastro dipenderà però dalle valutazioni economiche del Palace e dalla volontà di David, che non avrebbe ancora aperto a una sua uscita.

In Liguria, intanto, il Genoa deve guardarsi dall'interesse della Ligue 1 per Vitinha. L'attaccante portoghese sarebbe infatti entrato nei radar del Rennes, che apprezzerebbe le sue qualità e potrebbe presentare una proposta nelle prossime ore. Una sua eventuale partenza aprirebbe una nuova necessità offensiva per il Grifone.

Infine occhio ai movimenti in casa Fiorentina per le uscite in attacco: oltre a Kean, sempre più vicino a un passaggio al Como, anche Gudmundsson potrebbe salutare il club toscano. A renderlo noto è stato il giornalista Matteo Moretto, secondo il quale, il club gigliato ascolterà e prenderà in considerazione eventuali offerte per il poliedrico attaccante islandese.