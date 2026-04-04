Manuel Locatelli è uno dei calciatori della Juventus più apprezzati sul fronte calciomercato. Con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, il centrocampista italiano ha alzato il livello delle sue prestazioni diventando un perno della mediana della Vecchia Signora. Diversi club europei sarebbero sulle sue tracce per l'estate e tra questi spunta anche il Tottenham del neo tecnico Roberto De Zerbi, da sempre estimatore del classe 98.

Il Tottenham monitora Locatelli

Già ai tempi del Marsiglia, il tecnico italiano aveva mostrato un interesse concreto per il capitano bianconero ma che non si è mai concretizzato.

In estate tutto potrebbe cambiare, con gli Spurs che sarebbero molto interessati e potrebbero provare ad imbastire una trattativa reale con un'offerta attorno ai 30-35 milioni di euro. Il Tottenham non è il solo club interessato al numero cinque visti i sondaggi da parte di Barcellona e Manchester United che avrebbero chiesto informazioni per giugno. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno e soprattutto dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per trattenere i giocatori migliori in rosa.

Le possibili modifiche in mediana potrebbero non riguardare solo Locatelli. Restano da chiarire anche le posizioni di Teun Koopmeiners che resta un obiettivo concreto del Galatasaray, e Fabio Miretti che nonostante un buon minutaggio con Spalletti potrebbe lasciare Torino per giocare da protagonista.

Sul giovane centrocampista italiano resta vivo l'interesse di Genoa, Parma e Fiorentina.

Si valuta Gimenez per la difesa

Oltre Locatelli, c'è da capire anche il futuro di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è sicuramente una delle colonne della Juventus ma di fronte ad un'offerta attorno ai 60-65 milioni di euro, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione così da finanziare il mercato in entrata. Per questo, la dirigenza sta valutando possibili alternative e tra queste spunta quella che porta a Josè Gimenez, esperto centrale uruguaiano che potrebbe lasciare l'Atletico a giugno. Il classe 95 non è più una prima scelta per il Cholo Simeone e per questo potrebbe valutare nuove esperienza per ritornare a giocare con continuità.

La Juve sta monitorando la situazione e potrebbe provare ad imbastire una trattativa per giugno mettendo sul piatto una cifra tra i 25-30 milioni.

Oltre al centrale dei Colchoneros, si valutano anche profili italiani come Tarik Muharemovic del Sassuolo nel mirino anche di Inter e Napoli, e Leo Ostigard grande protagonista con la maglia del Genoa.