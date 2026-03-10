Manuel Locatelli è sicuramente uno dei punti della Juventus targata Luciano Spalletti. Il capitano bianconero è una delle colonna dell'undici del tecnico di Certaldo e le sue prestazioni in campo ma anche il suo atteggiamento da leader è la conferma. Diversi top club europei sarebbero sulle sue tracce tra cui il Manchester United pronto ad un'offerta importanti nella sessione estiva di calciomercato.

Non solo il Barcellona, anche lo United su Locatelli

Non c'è solo il sondaggio da parte del Barcellona. Stando ad alcuni rumors, anche i Red Devils avrebbero messo gli occhi sul numero cinque bianconero e sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 40-45 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Locatelli e punta al rinnovo fino al 2030 che bloccherebbe sul nascere ogni sorta di potenziale trattativa. Molto però dipenderà dal piazzamento in campionato del club bianconero che senza la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe decidere di cedere qualche pezzo importante per finanziare il mercato in entrata.

Se Locatelli risulta un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico di mister Spalletti, discorso diverso è quello per Teun Koopmeiners che potrebbe lasciare Torino a giugno. Il centrocampista olandese è nel mirino di Roma e Galatasaray, con la Juve che potrebbe prendere in considerazione offerte attorno ai 40 milioni di euro.

Possibile rivoluzione in attacco, David piace al Lione

In estate, la Juventus si appresta ad una vera e propria rivoluzione in attacco. Infatti oltre alla situazione di Openda che non è una prima scelta per Spalletti, resta da capire la posizione di Jonathan David che nei prossimi mesi si giocherà la sua permanenza in quel di Torino. L'attaccante canadese vive alti e bassi anche se gli estimatori in giro per l'Europa non mancano, soprattutto in Francia. Stando alle ultime notizie, il Lione avrebbe sondato il terreno per il classe 2000 e potrebbe formulare un'offerta concreta a giugno. La Vecchia Signora potrebbe prenderla in considerazione e successivamente reinvestire il denaro per regalare a Spalletti un attaccante con le caratteristiche richieste come Kolo Muani e Mateo Pellegrino.

Infine, c'è da definire il capitolo legato a Dusan Vlahovic. Il serbo non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel prossimo giugno ma il club bianconero è pronto ad un'ulteriore offerta. Un'offerta attorno ai 7 milioni di euro, ingaggio inferiore rispetto ai 10 percepiti attualmente ma al livello di Yildiz. Una mossa che rimanrca la volontà della Juve di trattenere il numero nove.