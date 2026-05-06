Saranno Juventus e Roma a contendersi la Coppa Italia Women 2026, l'ultimo prestigioso trofeo della stagione calcistica femminile. La finale si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza, con fischio d'inizio fissato per domenica 24 maggio alle ore 18.00. Questa sfida decisiva, che si preannuncia come un clasico del calcio italiano, vedrà le due formazioni affrontarsi nuovamente dopo la finale dello scorso anno a Como, dove la Juventus si aggiudicò il titolo, che ora è chiamata a difendere.

La formula itinerante della competizione ha scelto quest'anno il Veneto come sede per l'atto conclusivo, trasformando il capoluogo berico in un epicentro del calcio femminile per un intero fine settimana.

L'evento principale sarà preceduto, due giorni prima, da un'altra importante finale: sempre sul prato verde del Menti, si giocherà la Coppa Italia Primavera. A contendersi il trofeo saranno le squadre vincitrici delle semifinali, in programma il 16 maggio, che vedranno sfidarsi Juventus contro Roma e Fiorentina contro Parma.

Eventi e promozione: Vicenza celebra il calcio femminile

Oltre all'emozione delle partite, Vicenza si animerà con una serie di iniziative promozionali volte a celebrare e valorizzare il calcio femminile. Per l'intero weekend, nella centralissima piazza dei Signori, ai piedi della suggestiva Basilica Palladiana, sarà allestito un "Fan Village" aperto al pubblico. Qui, gli appassionati avranno l'opportunità di incontrare anche alcune delle calciatrici delle due squadre finaliste.

La presentazione ufficiale di questa tre giorni di eventi si è tenuta in Municipio, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, dell’assessore allo sport Leone Zilio e della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti.

La tanto attesa finale di Coppa Italia Women sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport, garantendo un'ampia copertura. Sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme RaiPlay e NOW. Per quanto riguarda l'accesso all'evento, le informazioni dettagliate sulle modalità di acquisto dei biglietti e le procedure di accreditamento per i media, i possessori di tessere CONI/FIGC e le persone con disabilità verranno comunicate nelle prossime settimane.

Il ritorno in Veneto e i precedenti storici della competizione

Il ritorno della finale di Coppa Italia Women in Veneto segna un'importante ricorrenza, a ben undici anni dall'ultima volta. Era il 2015 quando, proprio in questa regione, il Brescia si impose con un netto 4-0 sul Tavagnacco. Lo stadio Menti, sede della finale, vanta inoltre una recente storia con il calcio femminile di alto livello, avendo ospitato la Nazionale femminile in un match di qualificazione al Mondiale contro la Danimarca, terminato con un pareggio per 1-1. Questa finale rappresenta il terzo scontro diretto stagionale tra Juventus e Roma per un trofeo, dopo la Serie A Women’s Cup di settembre e la Supercoppa Women di gennaio, entrambe le quali sono state conquistate dalla squadra bianconera.