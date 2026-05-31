Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbero valutando il profilo di Emerson Palmieri, terzino sinistro attualmente in forza al Marsiglia e già protagonista in passato nel campionato italiano. Un’idea che si intreccerebbe con esigenze tecniche e con il possibile futuro di alcuni elementi oggi considerati centrali nel progetto juventino.

Palmieri per Spalletti: pista concreta e possibile indizio sul futuro di Cambiaso

Il nome di Emerson Palmieri sarebbe tornato d’attualità soprattutto per una ragione precisa: il gradimento di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano conosce molto bene il giocatore per averlo allenato durante la sua seconda esperienza sulla panchina della AS Roma e ne apprezzerebbe da tempo le qualità tattiche e la capacità di interpretare più soluzioni sulla corsia mancina. Un profilo che garantirebbe affidabilità immediata, esperienza internazionale e una buona lettura delle due fasi.

L’eventuale arrivo del brasiliano naturalizzato italiano rappresenterebbe però anche un segnale importante sul mercato in uscita. Da settimane infatti si parla con insistenza della possibilità che Andrea Cambiaso possa lasciare Torino davanti a un’offerta ritenuta irrinunciabile. La soglia economica ipotizzata sarebbe intorno ai 30 milioni di euro e l’eventuale operazione Palmieri, valutato oggi circa 10 milioni di euro, confermerebbe la volontà del club di non farsi trovare impreparato.

Inter su Ndicka: difesa da rinforzare e Roma costretta a fare cassa

Sul fronte opposto del mercato dei difensori, anche l’Inter continua a muoversi con decisione. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri starebbero facendo sul serio per Evan Ndicka, centrale della Roma che potrebbe rappresentare una delle cessioni più importanti dell’estate giallorossa. Il motivo sarebbe legato alle esigenze economiche del club capitolino, chiamato a generare importanti plusvalenze entro il 30 giugno per evitare conseguenze legate ai vincoli UEFA.

Ndicka, arrivato a parametro zero, rappresenterebbe un’opportunità ideale sotto il profilo finanziario per la Roma e un investimento di grande valore per l’Inter.

La valutazione del difensore ivoriano si aggirerebbe tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dai nerazzurri soprattutto nel caso in cui si concretizzasse l’uscita di Alessandro Bastoni verso una delle big della Liga. In quel caso, Marotta potrebbe decidere di reinvestire parte dell’incasso per rinnovare e rinforzare il reparto arretrato.