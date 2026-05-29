Il mercato estivo sta entrando nella sua fase embrionale e quello dei difensori sembra poter essere uno dei più movimentati. Diverse big italiane starebbero infatti valutando movimenti importanti per rinforzare la retroguardia o per sostituire eventuali partenze eccellenti. Juventus, Napoli, Roma e Inter osservano con attenzione il panorama dei centrali, in un intreccio di trattative che potrebbe coinvolgere alcuni dei nomi più interessanti del campionato italiano.

Napoli, idea Gatti: Allegri può favorire l’operazione

Secondo quanto riportato su X da Mirko Di Natale, il Napoli non avrebbe mai smesso di seguire Federico Gatti.

Il difensore centrale della Juventus resta infatti uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza partenopea, soprattutto in vista della possibile rivoluzione difensiva che potrebbe concretizzarsi in estate. Gatti, considerato non più del tutto incedibile dai bianconeri, rappresenterebbe un innesto ideale per caratteristiche fisiche, leadership e conoscenza del campionato italiano. A rendere ancora più concreta la pista sarebbe inoltre l’imminente approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Proprio il tecnico livornese fu infatti il primo a credere con continuità nel centrale piemontese durante la sua esperienza alla Juventus, lanciandolo stabilmente nell’undici titolare e valorizzandone crescita e personalità.

Allegri continuerebbe a stimare molto il difensore e il suo arrivo a Napoli potrebbe aumentare sensibilmente le possibilità di vedere Gatti in maglia azzurra nella prossima stagione.

Inter, occhi su Ndicka e Lucumi per potenziare la retroguardia

Anche l’Inter starebbe studiando nuove soluzioni per la propria retroguardia, soprattutto nel caso in cui Alessandro Bastoni dovesse lasciare Milano per approdare in Liga. Il centrale nerazzurro continua infatti ad avere estimatori importanti all’estero e il Real Madrid non avrebbe abbandonato l’idea di tentare l’assalto al difensore italiano nelle prossime settimane. Per questo motivo Giuseppe Marotta e la dirigenza interista starebbero monitorando diversi profili per cautelarsi in anticipo.

Tra i nomi maggiormente seguiti emergono quelli di Evan Ndicka e Jhon Lucumi. Il primo potrebbe lasciare la Roma entro il 30 giugno, vista la necessità del club giallorosso di monetizzare per rispettare gli obiettivi finanziari imposti dalla UEFA. La valutazione dell’ivoriano si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Più contenuta invece la cifra necessaria per arrivare a Lucumi, che dopo diverse stagioni positive con il Bologna potrebbe partire per circa 20 milioni di euro.