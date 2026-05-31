Una significativa modifica ha interessato il ritiro della Nazionale maschile a Coverciano, in vista degli imminenti impegni amichevoli. Il centrocampista Lorenzo Venturino, di proprietà del Genoa, è stato dichiarato indisponibile per le prossime due cruciali gare e, di conseguenza, ha lasciato il raduno nella mattinata odierna, una decisione maturata in pieno accordo con il suo club di appartenenza. Per sopperire a questa assenza inaspettata, il commissario tecnico Silvio Baldini ha prontamente provveduto a convocare un nuovo elemento: si tratta di Tommaso Berti, giovane e promettente centrocampista del Cesena, che si unirà al gruppo azzurro per preparare al meglio le sfide contro il Lussemburgo e la Grecia.

Questa sostituzione evidenzia la dinamicità delle scelte tecniche e la costante attenzione verso la composizione ottimale della squadra in vista degli appuntamenti internazionali.

La modifica nella rosa azzurra a Coverciano

La partenza di Lorenzo Venturino dal ritiro della Nazionale è stata determinata dalla sua accertata indisponibilità fisica, un fattore che lo rende inidoneo a prendere parte alle prossime due partite amichevoli. La decisione di escluderlo dal gruppo è stata presa congiuntamente tra lo staff tecnico della Nazionale e la società del Genoa, proprietaria del cartellino del giocatore, garantendo così la massima trasparenza e collaborazione. Venturino ha lasciato la struttura di Coverciano questa mattina, concludendo anzitempo la sua esperienza in questo raduno.

In sua vece, come annunciato, il selezionatore Silvio Baldini ha optato per la convocazione di Tommaso Berti, il quale si aggregherà immediatamente alla squadra per iniziare la preparazione in vista delle sfide internazionali.

Altri movimenti e rientri nei club

Parallelamente alla sostituzione di Venturino, si sono registrati ulteriori movimenti all'interno del gruppo azzurro. Il calciatore Niccolò Fortini continuerà a far parte della squadra e rimarrà nel ritiro fino alla data del 2 giugno, proseguendo il suo percorso di preparazione con i compagni. Al contrario, altri due elementi, Dominic Vavassori e Gabriele Guarino, hanno completato il loro periodo di permanenza con la Nazionale e sono rientrati ai rispettivi club di appartenenza.

Questi avvicendamenti sono parte della gestione della rosa da parte del commissario tecnico, mirata a ottimizzare la condizione fisica e tattica dei giocatori in base alle esigenze del momento.

La visione di Baldini: una Nazionale proiettata al futuro

Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini sta delineando una chiara strategia per la Nazionale, caratterizzata da una decisa propensione verso la linea verde. La rosa attuale, infatti, è stata assemblata con una significativa presenza di giovani promesse e numerosi esordienti, testimoniando la sua ferma volontà di investire sui talenti emergenti del calcio italiano. Questa scelta non è casuale, ma riflette un progetto più ampio e a lungo termine, che mira non solo a costruire una squadra competitiva per il presente, ma anche a gettare le basi per il futuro, con un occhio di riguardo alle prossime Olimpiadi.

L'innesto di Tommaso Berti in sostituzione di Lorenzo Venturino si inserisce perfettamente in questa filosofia, confermando l'attenzione costante del CT verso i giovani calciatori e la loro valorizzazione nel contesto della massima rappresentativa nazionale. La sua visione è quella di creare un gruppo coeso e dinamico, capace di esprimere un calcio moderno e di prospettiva.