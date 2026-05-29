Le ultime indiscrezioni di mercato rivelate su X dal giornalista Rudy Galetti raccontano di una Juventus attenta al giovane profilo di Bro Hansen, mentre in casa Inter si valutano scenari importanti sul fronte delle uscite, con Yann Bisseck attenzionato dal Bayern Monaco.

La Juventus osserva Bro Hansen: talento e fisico da predestinato

Tra i nomi finiti nel radar bianconero ci sarebbe quello di Mikkel Bro Hansen, centravanti danese classe 2009 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nordico. Nonostante la giovanissima età, l’attaccante del Bodø/Glimt avrebbe già attirato l’attenzione di diversi top club europei grazie a caratteristiche fisiche e tecniche fuori dal comune.

Alto quasi un metro e novanta, Hansen abbina infatti struttura atletica, mobilità e buona qualità nel controllo del pallone, elementi che lo rendono un profilo particolarmente intrigante in prospettiva futura. Pur giocando nel campionato norvegese, tradizionalmente meno esposto mediaticamente rispetto ad altri tornei europei, il giovane attaccante sarebbe riuscito a mettersi in mostra e oltre alla Juventus, sulle sue tracce ci sarebbero anche il Newcastle, l’Ajax, il Barcellona e il Manchester City. Un interesse così ampio che conferma il valore potenziale del ragazzo e che oggi potrebbe essere acquistato con una cifra relativamente contenuta.

Inter, il Bayern spinge per Bisseck: possibile tesoretto per il mercato

Sul fronte nerazzurro, invece, si comincia a parlare anche di possibili operazioni in uscita. Dalla Germania, infatti, sarebbero convinti che il Bayern Monaco sia pronto a muovere passi concreti per Yann Bisseck, difensore centrale arrivato all’Inter nel 2023 dall’Aarhus GF per circa 7 milioni di euro. Un'operazione che alla Pinetina sarebbero disposti a prendere in considerazione solo davanti a un’offerta molto importante, quantificabile in almeno 40 milioni di euro. Una plusvalenza significativa che Giuseppe Marotta e la dirigenza potrebbero poi reinvestire per rinforzare ulteriormente la rosa. Tra gli obiettivi principali resterebbe Marco Palestra, esterno offensivo seguito con grande attenzione, ma parte dell’incasso potrebbe anche essere destinata all’acquisto di un nuovo difensore centrale come Evan Ndicka della Roma.