L’estate del calciomercato potrebbe regalare uno scenario clamoroso per il calcio italiano. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, Roma e Milan starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano non rinnoverà il proprio contratto con il Liverpool e, salvo sorprese, finirà nella lista degli svincolati di lusso della prossima sessione estiva. Anche la Juve valuterebbe un grande colpo per l'attacco, quello di Alexander Sorloth.

Roma e Milan sognano Salah: ma la Saudi Pro League fa paura

La pista che porta Roma e Milan a Salah, però, appare estremamente complicata. Oltre all’ingaggio elevatissimo del calciatore, che evidentemente dovrebbe rivedere le sue richieste, sulle tracce dell’ex Liverpool si sarebbero già mossi diversi club della Saudi Pro League, pronti a mettere sul tavolo offerte economicamente irraggiungibili per gran parte delle società italiane.

Nonostante questo, Roma e Milan starebbero comunque studiando la fattibilità dell’operazione, soprattutto nel caso in cui il giocatore decidesse di privilegiare ancora il calcio europeo e la possibilità di restare protagonista ai massimi livelli internazionali.

Per la Roma, Salah rappresenterebbe il rinforzo ideale sulla corsia destra offensiva e un simbolo di ambizione per un club che punta a tornare stabilmente in Champions League.

Il Milan, invece, vedrebbe nell’egiziano il profilo perfetto per aggiungere esperienza internazionale, leadership e qualità realizzativa a una rosa che cerca nuovi punti di riferimento offensivi.

Juventus, spunta Sorloth per l’attacco

Nel frattempo, anche la Juventus starebbe lavorando per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, il nome che piacerebbe molto alla Continassa sarebbe quello di Alexander Sorloth.

Il centravanti norvegese, attualmente all’Atletico Madrid, potrebbe lasciare i Colchoneros durante l’estate nonostante un contratto valido fino al 2028. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata accessibile dalla dirigenza bianconera.

La Juventus starebbe infatti preparando il possibile addio di Dusan Vlahovic, sempre più vicino alla separazione dal club e destinato a lasciare Torino a parametro zero qualora non arrivasse un rinnovo nelle prossime settimane. In questo scenario, Sorloth rappresenterebbe un profilo gradito per caratteristiche fisiche, esperienza internazionale e capacità realizzativa.