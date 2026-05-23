Napoli-Udinese di domenica 24 maggio non sarà soltanto l’ultima partita della stagione per entrambe le squadre, ma potrebbe rappresentare anche un momento di svolta per il futuro del club partenopeo. Al centro dell’attenzione, infatti, c’è Antonio Conte: quella contro i friulani sarebbe, secondo le indiscrezioni, l’ultima gara del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Un commiato non ancora ufficiale, ma sempre più probabile, che arriva al termine di un’annata comunque positiva e ancora aperta a un possibile secondo posto in solitaria.

Conte si affida ai titolari: obiettivo tre punti e secondo posto

Il Napoli si presenta a questa sfida con motivazioni forti: chiudere il campionato con una vittoria significherebbe consolidare la propria posizione ai vertici della Serie A e dare un’ultima soddisfazione al pubblico del Maradona. Dall’altra parte, l’Udinese di Runjaic arriva al Maradona con un finale di stagione ormai privo di obiettivi concreti, ma con la volontà di onorare l’impegno e chiudere nel migliore dei modi.

Per Conte, dunque, sarà una partita da giocare con la massima intensità, senza distrazioni legate al futuro. Il tecnico salentino dovrebbe affidarsi ai migliori uomini a disposizione per provare a strappare i tre punti e blindare un piazzamento di prestigio.

Una vittoria permetterebbe infatti al Napoli di chiudere al secondo posto in solitaria, risultato che confermerebbe la solidità del progetto tecnico nonostante le inevitabili difficoltà incontrate lungo il percorso.

Probabili formazioni di Napoli-Udinese

Il Napoli dovrebbe schierarsi con Milinkovic-Savic tra i pali; linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo spazio a Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola, con De Bruyne e Alisson Santos a supporto di Hojlund in attacco.

L’Udinese dobvrebbe rispondere con Okoye in porta; difesa a tre formata da Kristensen, Kabasele e Solet. Sugli esterni Ehizibue e Zemura, mentre in mezzo al campo agiranno Miller, Karlstrom e Atta.

In avanti la coppia Buksa-Davis.

Dove e come vedere Napoli-Udinese in TV

La sfida Napoli-Udinese, in programma alle 18:00 del 24 maggio 2026, sarà trasmessa in diretta secondo i diritti televisivi della Serie A, generalmente disponibili su DAZN e, in co-esclusiva per alcune fasce di partite, su Sky Sport e sulle piattaforme streaming collegate come NOW, a seconda della programmazione ufficiale della giornata.