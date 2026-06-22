L'assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si è aperta a Roma, presso l'Hotel Hilton Rome Airport, per eleggere il nuovo presidente federale. È un momento cruciale per il calcio italiano. L'attenzione è su Giancarlo Abete, unico candidato, chiamato a guidare la FIGC in una fase delicata.

La riunione è iniziata con la verifica dei poteri e la costituzione dell'assemblea. L'ordine del giorno include la relazione del presidente uscente, la presentazione dei programmi e la votazione. L'assemblea si esprimerà su presidente, riforme strutturali e prospettive del calcio, con l'obiettivo di una "visione condivisa per il rilancio".

Giancarlo Abete: candidato e priorità

Giancarlo Abete, già presidente della FIGC, si presenta come candidato unico, segno di ampia convergenza. Le componenti federali hanno accolto la sua candidatura, riconoscendogli esperienza e stabilità. Abete ha sottolineato l'importanza di un "percorso di riforme che coinvolga tutte le componenti". L'elezione è una formalità, ma le priorità includono la riforma dei campionati e il rilancio del settore giovanile.

Riforme: il dibattito chiave

La riforma dei campionati è uno dei temi più sentiti. Tuttavia, come evidenziato da Gianfranco Zola, le "novità interessanti sono poche", indicando un percorso di cambiamento lungo e complesso. È emersa l'esigenza di un maggiore coinvolgimento per un sistema più competitivo e sostenibile. Il futuro presidente dovrà mediare e promuovere un dialogo costruttivo per il calcio italiano.