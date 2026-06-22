Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha esordito rivelando nuove indiscrezioni sull'Inter e Curtis Jones: "C'é stato un rilancio per il centrocampista inglese ma è stato solo verbale e mai finora Marotta ha presentato un qualcosa di scritto. Il rapporto resta ottimo fra le parti coinvolte ma al momento bisogna ancora trovare una quadra, perché l'Inter partiva da una base di 20 milioni ed è arrivata a offrire 25 più bonus mentre il Liverpool ha le idee altrettanto chiare e vorrebbe avvicinarsi complessivamente, fra parte fissa più bonus, più ai 40 milioni.

In tutto questo però l'Inter non so se vorrà fare ulteriori passi in avanti, perché il calciatore è in scadenza di contratto fra un anno e fra qualche mese potrà firmare con chi vuole. Allo stesso tempo in Inghilterra hanno un'altra concezione di queste trattative e poco importa se si tratta di calciatori in scadenza o meno. Quindi la morale è una, o l'Inter alzerà l'asticella o dovrà andare su altri obiettivi".

Fabrizio Romano: 'Gimenez non è stato chiesto dall'Orlando City, Yildiz resterà alla Juve'

Sul Milan poi Romano ha detto: "Mi stanno arrivando tante domande su Gimenez e sul presunto interesse dell'Orlando City, club di MLS molto ambizioso. Quello che mi risulta però, nonostante le tanti voci, è che la società statunitense non ha fatto nessuna proposta per il calciatore messicano.

Poi ovviamente nelle prossime settimane tutto può cambiare e nessuno può escludere che ci sarà un'offerta".

Parlando poi della Juventus e della possibile cessione di Yildiz, il giornalista ha sottolineato: "Tanti giornali in Inghilterra stanno continuando a scrivere dell'interesse per il turco da parte dell'Arsenal. Ai "Gunnes" il classe 2005 piace tanto ma la Juventus riparte da una stagione deludente da un solo calciatore, e parliamo proprio di Yildiz. Quindi le voci sul suo passaggio in Premier rimarranno tali".

Como, occhi su Chalobah

Sul Como infine Romano ha detto: "La società lombarda sta lavorando per un terzino destro e per Yan Couto ma attenzione a un nome nuovo per la difesa, quello di Chalobah.

Stopper centrale della nazionale inglese e del Chelsea. Parliamo di un calciatore importante e parere personale, sarebbe un colpo davvero importante per la Serie A. Era stato accostato all'Inter nel passato ma bisogna dire che la valutazione del club londinese è molto alta e distante da quella fatta dal Como".