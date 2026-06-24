Il Brasile si prepara ad affrontare la Scozia in una sfida cruciale allo stadio di Miami, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave: Raphinha. L'esterno offensivo, protagonista nelle qualificazioni sudamericane, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare al tendine del ginocchio, subito durante la vittoria per tre a zero contro Haiti. Il giocatore resterà con la squadra, ma dovrà osservare almeno due settimane di stop, mettendo seriamente a rischio la sua partecipazione per il resto del torneo.

L'assenza di Raphinha rappresenta un duro colpo per la Seleção, che già aveva dovuto rinunciare a Neymar nelle prime gare a causa di un problema al polpaccio.

Raphinha, infatti, si era distinto come il miglior marcatore del Brasile nelle qualificazioni CONMEBOL, con cinque reti, e come l'attaccante più produttivo a livello di club tra i convocati. La sua capacità di incidere in fase offensiva obbliga il commissario tecnico Carlo Ancelotti a rivedere le proprie scelte tattiche in vista dell'ultima e decisiva partita della fase a gironi.

Rayan titolare al posto di Raphinha

Durante la conferenza stampa della vigilia, Ancelotti ha confermato che sarà il giovane Rayan a prendere il posto di Raphinha sulla fascia destra. L'attaccante diciannovenne, subentrato proprio all'infortunato nella gara contro Haiti, ha ricevuto parole di elogio dal tecnico: “Penso che Rayan, quando è entrato al posto di Raphinha, abbia fatto una buona partita.

Rayan ha molto potenziale in questo aspetto, ma ci sono altri giocatori che puoi adattare al sistema. Ma se abbiamo bisogno di ampiezza sul campo, Rayan può svolgere questo ruolo”. Ancelotti ha inoltre sottolineato la presenza di altre alternative in attacco, come Cunha, ma la fiducia riposta nel giovane talento è chiara.

Il commissario tecnico ha anche chiarito che non risparmierà Casemiro e Douglas Santos, entrambi ammoniti, e che la priorità sarà schierare la formazione migliore per ottenere la vittoria: “Non abbiamo pensato ad altro che giocare una buona partita e vincerla con la miglior formazione possibile. Per quanto riguarda i giocatori in attacco, abbiamo l’idea chiara di chi sostituirà Raphinha.

Non pensiamo ai cartellini”. Questa strategia evidenzia l'importanza attribuita al risultato immediato, senza calcoli per le fasi successive.

Il rientro di Neymar e le opzioni in attacco

Nonostante le problematiche legate agli infortuni, la rosa del Brasile può contare sul rientro di Neymar, ora disponibile dopo il problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori. Il fuoriclasse potrebbe partire dalla panchina contro la Scozia, pronto a incrementare il proprio bottino di presenze internazionali e a offrire un contributo decisivo. La partita contro la Scozia rappresenta un banco di prova importante per la profondità della squadra e per la capacità di Ancelotti di adattare le strategie in base alle emergenze.

Il tecnico ha già dimostrato di saper valorizzare i giovani e di puntare su soluzioni alternative per mantenere alta la competitività della Seleção.

Il match contro la Scozia, in programma alle 19 (ora di Brasilia) allo stadio di Miami, sarà decisivo per il cammino del Brasile nella competizione e offrirà indicazioni preziose sulle scelte future del commissario tecnico, soprattutto in vista di un eventuale recupero di Raphinha per le fasi successive del torneo.