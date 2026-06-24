Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di calciomercato, rivelando un nome nuovo per l'Inter: "Como e Chelsea stanno parlando per Ramon e durante i dialoghi fra i due club, quello lombardo ha chiesto informazioni anche per Chalobah. Uno stopper che approderebbe volentieri in Serie A e sul quale la squadra di Fabregas è piombato in maniera seria. Attenzione però, perché il Como non è l'unica squadra sulle tracce dell'inglese: anche l'Inter infatti ha manifestato un certo interesse per il classe '99. In realtà quella dei nerazzurri non è un'idea nuova, perché in passato il calciatore aveva già sfiorato l'approdo alla Pinetina.

Vedremo quindi chi arriverà prima al si del calciatore e del Chelsea".

Juventus, Romano: 'David resta in bianconero? Non lo escludo, a Torino non hanno fretta di cederlo'

Sulla Juventus poi Romano ha detto: "Tanti mi hanno chiesto se è vero che David vuole restare in bianconero e credo che il calciatore abbia sempre avuto questo desiderio. Allo stesso tempo posso dire che per la Juventus non c'é urgenza di vendere il canadese: non parliamo di Openda, che è un calciatore fuori dal progetto bianconero e con le valigie in mano. Su David la questione è diversa: se dovesse arrivare un'offerta importante, magari da 30/35 milioni di euro, alla Continassa potrebbero anche valutarla. Al contrario, alla Juventus non sarebbero disposti a cedere il calciatore in prestito, quindi la possibilità che David rimanga a Torino un altro anno è concreta".

Lazio, c'è l'addio di Romagnoli

Infine Romano ha detto: "Alessio Romagnoli in chiusura all'Al Sadd. C'é l'accordo di tutte le parti e 3 milioni di euro andranno alla Lazio. Firme già arrivate dal giocatore che sta semplicemente aspettando che le società scambino i documenti necessari. Un'operazione che fondamentalmente era stata già impostata lo scorso gennaio e che adesso trova la sua conclusione. Chiesa? In tanti mi hanno chiesto se potrebbe essere un'idea per la Juventus, per il Napoli o la Roma ma l'idea dello staff dell'esterno sarebbe quella di fare la pre-season con Iraola al Liverpool. D'altronde il tecnico dei Reds è cambiato, non c'é più Slot con il quale Chiesa non aveva corrispondenza a livello tattico e quindi il ragazzo se la vuole giocare.

Se anche durante questa pre-season, le cose non dovessero cambiare per il classe '97, allora occhio a possibili sviluppi. Credo comunque che sarà una traccia da seguire per il periodo finale del mercato e non per questo momento".