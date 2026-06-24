Il calciomercato sta entrando nella sua fase iniziale, con diversi club italiani pronti a muoversi tra occasioni e nuovi obiettivi. Dalla situazione legata a Emiliano Martínez, portiere dell’Aston Villa seguito dalla Juventus, fino alle manovre dell’Atalanta che prepara un mercato da protagonista dopo importanti incassi. Sullo sfondo si muove anche il Cagliari, intenzionato a bruciare la concorrenza del Torino per Alessandro Romano.

Martinez-Juventus: il prezzo scende ma la distanza resta

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Aston Villa avrebbe rivisto al ribasso le proprie richieste per Emiliano Martínez, portiere campione del mondo con l’Argentina e obiettivo di mercato della Juventus.

Il club inglese sarebbe passato da una valutazione iniziale di circa 15 milioni di euro a una richiesta più contenuta, pari a 10 milioni più bonus.

Una cifra che, sulla carta, avvicinerebbe le parti, ma che non avrebbe ancora convinto pienamente l’area tecnica bianconera. Il portiere argentino, che il prossimo 2 settembre compirà 34 anni, resta un profilo di esperienza internazionale e leadership, ma il suo ingaggio e l’età rappresentano fattori attentamente valutati dalla dirigenza juventina. L’operazione, dunque, resta in una fase di studio, con la Juventus che continua a monitorare il mercato senza preclusioni su alternative valide.

Atalanta attiva su Gila, Ricci e Jashari nel mirino

Grande fermento anche a Bergamo, dove la famiglia Percassi, dopo aver incassato oltre 100 milioni di euro dalle cessioni di Palestra al Chelsea ed Ederson al Manchester United, si prepara a investire in modo importante sul mercato.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Alfredo Pedullà, l’Atalanta starebbe quindi valutando un inserimento nella trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila, difensore spagnolo che ha vissuto una grande stagione nella Capitale con Sarri e che il tecnico toscano gradirebbe riavere a Bergamo.

Il club orobico, inoltre, starebbe valutando con attenzione anche una mossa a centrocampo. Tra i nomi valutati figurano Samuele Ricci e Ardon Jashari. Quest’ultimo, tuttavia, sembrerebbe orientato a restare ancora al Milan, anche in virtù del possibile addio di Luka Modric. Più concreta, al momento, la pista che porta al centrocampista ex Torino, considerato un profilo ideale per il progetto tecnico nerazzurro.

Roma-Cagliari: accelerata per Alessandro Romano

Infine, attenzione ai movimenti tra Roma e Cagliari. Il club sardo avrebbe infatti intensificato i contatti per Alessandro Romano, giovane centrocampista reduce da una stagione molto positiva allo Spezia. Il Cagliari, secondo le indiscrezioni, avrebbe superato la concorrenza del Torino e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta vicina ai 6 milioni di euro per assicurarsi il talento italo svizzero.