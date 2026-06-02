Il mercato estivo comincia a delineare i suoi primi protagonisti e tra questi figura senza dubbio Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter continua infatti ad attirare l'attenzione di numerosi top club europei, complice una situazione contrattuale che potrebbe trasformarsi in una ghiotta opportunità. Parallelamente, anche Juventus e Napoli stanno valutando possibili interventi in settori chiave del campo, con i bianconeri sulle tracce di Koke mentre i partenopei alla ricerca di un terzino destro.

Dumfries tentazione europea, l'Inter pensa già al possibile erede

Secondo le ultime indiscrezioni, dietro a Denzel Dumfries si sarebbe formata una vera e propria fila. Il laterale olandese avrebbe infatti nel proprio contratto una clausola rescissoria da circa 25 milioni di euro, una cifra importante ma considerata particolarmente accessibile se rapportata al valore tecnico e all'esperienza internazionale del giocatore. Non sorprende dunque che sulle sue tracce siano finiti club del calibro di Liverpool, Real Madrid e Barcellona, società alla ricerca di rinforzi di livello per le corsie esterne. In casa nerazzurra il rischio di perdere uno dei pilastri della squadra viene considerato concreto e per questo la dirigenza avrebbe già iniziato a guardarsi intorno.

Beppe Marotta starebbe infatti lavorando per portare alla Pinetina Marco Palestra, giovane talento dell'Atalanta ritenuto uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Il classe 2005 viene visto come un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, ma strapparlo a Percassi non sarà affatto semplice.

Juventus e Napoli, esperienza e prospettiva nel mirino

Anche la Juventus continua a muoversi sul mercato. Luciano Spalletti avrebbe individuato nella mediana il reparto da rinforzare, puntando su un profilo capace di garantire qualità ed esperienza senza incidere eccessivamente sui conti del club. In quest'ottica prenderebbe quota la candidatura di Koke, autentica bandiera dell'Atletico Madrid e punto di riferimento dei Colchoneros da oltre un decennio.

Il centrocampista spagnolo, che ha compiuto 34 anni lo scorso gennaio e ha un contratto in scadenza nel 2027, potrebbe lasciare Madrid davanti a un'offerta vicina ai 10 milioni di euro.

Sul fronte Napoli, invece, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe al lavoro per individuare un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Tra i nomi seguiti figura quello di Dodò, giocatore che piace anche alla Roma, ma nelle ore avrebbe guadagnato terreno anche Moris Valincic, esterno della Dinamo Zagabria apprezzato per corsa, duttilità e margini di crescita. Il laterale croato potrebbe lasciare il proprio club per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, rappresentando così un'opzione interessante per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.